Der altväterliche Rat von Fücks war nicht so selbstlos, wie er klang. Denn die Grünen können kein Interesse daran haben, dass eine klare Kante zeigende CDU von der AfD Wähler zurückgewinnt. Da kalkulieren die Grünen ganz kühl: Je stärker die AfD, umso geringer sind die Aussichten, dass im Bund oder in den Ländern ohne die Öko-Partei regiert werden kann: Rot-Grün, Grün-Schwarz, Schwarz-Grün oder unter Einbeziehung der FDP in einem Ampel- oder Jamaika-Bündnis. Zudem steht die Linke alias SED als Mehrheitsbeschaffer bereit. Denn radikale Linke gelten aus linksgrüner Sicht eben als gute Radikale und willkommene Bündnispartner.