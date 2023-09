So erreichen Sie Daniel Gräber:

Als Nordrhein-Westfalen im vergangen Jahr einen neuen Landtag wählte, gab es in bundesweiten CDU-Kreisen folgende Befürchtung: Sollte die SPD die Wahl gewinnen und die Regierung anführen, würde es nicht lange dauern, und Anne Brorhilker wäre kaltgestellt. Um Olaf Scholz zu schützen. Denn die Kölner Staatsanwältin ermittelt erfolgreich und hartnäckig im Cum-Ex-Skandal um Steuerbetrug in Milliardenhöhe, in den der Bundeskanzler während seiner Zeit als Erster Bürgermeister von Hamburg womöglich verwickelt war.

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ging für die CDU gut aus. Ministerpräsident Hendrik Wüst führt seitdem eine schwarz-grüne Koalition an. Doch jetzt geschah trotzdem genau das, wovor Christdemokraten vor der Wahl gewarnt hatten: Cum-Ex-Ermittlerin Brorhilker wurde entmachtet. Von einem ehemals sozialdemokratischen und jetzt grünen Justizminister.