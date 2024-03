Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die CDU hat nun also getan, was von ihr als Oppositionspartei schon längst zu erwarten war und auch breit angekündigt wurde. Sie präsentiert ein Alternativ-Programm für eine der zentralen Taten der Ampelkoalition. Statt des „Bürgergeldes“ soll es also, wenn die Unionsparteien dereinst wieder eine Bundesregierung anführen, eine „Neue Grundsicherung“ geben. Wie radikal der Widerspruch gegen die Ampel und ihre expansive Umverteilungspolitik ist, machte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann schon am Sonntag im ZDF-Interview deutlich, als er sagte, es gehe darum, „das komplette System vom Kopf auf die Füße zu stellen“.

Die deutsche Politik der Gegenwart trägt teilweise absurde Züge, vor allem in den Begrifflichkeiten. In der klassischen Bundesrepublik hätte man davon ausgehen können, dass in der politischen Kommunikation der Begriff des „Bürgers“ eher von den als „bürgerlich“ bekannten Parteien, also von CDU/CSU und von der Bürgerrechte-Partei FDP, verwendet worden wäre. Dass nun aber ausgerechnet regierende Sozialdemokraten die fortgesetzte Expansion des umverteilenden Sozialstaates mit dem PR-Begriff „Bürgergeld“ versehen haben, kann man durchaus als verwirrend bezeichnen.