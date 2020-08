Wo ist die Antifa?

Das Überraschendste an der Buchvorstellung des 75-Jährigen ist an diesem Tag, dass es keine pöbelnden Gegendemonstranten gibt – noch im Dezember etwa hatten Protestler einen Auftritt Sarrazins in Bremen verhindert. Hat die Antifa etwa entschieden, ihn durch demonstrative Nichtbeachtung zu bestrafen? Vielleicht keine schlechte Idee. Durch Nichtbeachtung strafen Sarrazin auch die meisten Medien, nur eine Horde alter weißer Männer sitzt da an diesem Montagvormittag in einem schmucklosen Raum der Bundespressekonferenz am Schiffbauerdamm: Die Nachrichten-Agenturen sind da, Bild, die Junge Freiheit und Tichys Einblick.