Schon lange gefällt mir der Satz „Verzögerungen im Betriebsablauf“, weil der so schön nichtssagend ist. Wie vom Donner gerührt, hörte ich jüngst die ganz neue Durchsage „Zugausfall wegen Maßnahmen zur Systemstabilisierung“ auf einem Gleis im Kölner Hauptbahnhof. Kein Karneval, keine versteckte Kamera, kein Zustand nach Bundes-Cannabisgesetz vermochte diese Durchsage zu erklären. Einfach mal einen Zug ausfallen lassen, damit es dem System Bahn besser geht? Sind das „Maßnahmen zur Systemstabilisierung“? Der eiligst zu Rate gezogene Mitarbeiter am Info-Point konnte nicht weiterhelfen. Also musste das Wörterbuch der Systemwissenschaften her.