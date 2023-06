Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. An einem Einkaufssamstag mitten in der Fußgängerzone in der Chemnitzer Innenstadt entbrennt zwischen mehreren Männern ein heftiger Streit. Unter den Augen der umstehenden Passanten artet die Szene zur wilden Prügelei zwischen zehn bis zwölf Personen aus. Ein Mann zückt ein Messer, und am Ende liegt ein Beteiligter verletzt am Boden.

Nach Angaben der alarmierten Polizei handelt es sich bei einem Teil der Männer um Tunesier. Der mutmaßliche Verletzte ist ein Palästinenser. Die Angreifer sind flüchtig.

Hinweise auf die Herkunft der Männer fehlen

Alltäglich in Deutschland? Dies scheint so. Die Öffentlichkeit hätte nichts darüber erfahren, wenn nicht die Bild online berichtet hätte. Sie lieferte auch einschlägiges Bildmaterial eines Augenzeugen. Der MDR Sachsen meldet eine „Schlägerei“ im Stadtzentrum von Chemnitz. Hinweise auf die Herkunft der beteiligten Männer fehlen.

Massenprügelei in Chemnitzer Innenstadt - Plötzlich zückt der Schläger ein Messer! https://t.co/YDG7aetGPN #Chemnitz #Nachrichten — BILD Chemnitz (@BILD_Chemnitz) June 18, 2023

Auffällig ist, dass dies keinem anderen sächsischen Landesmedium oder einer Zeitung eine Meldung wert ist. Die Anzahl der Diebstähle, Trinkgelage und Schlägereien in der Chemnitzer Innenstadt steigt. Warum also darüber berichten?

Kein Vertrauen in Politik und Medien

Was ebenfalls steigt, ist der Höhenflug der AfD. Sie war in Sachsen bei den letzten Bundestagswahlen stärkste Partei. Bei den Umfragen für die Landtagswahl nächstes Jahr liegt sie vorn. Im Bund haben sich ihre Umfragewerte verdoppelt.

Während die Schuldfrage hierüber lustvoll in deutschen Talkshows zelebriert wird, weiß die AfD eine solche „lückenhafte Berichterstattung“ zu für sich zu nutzen. Parlamentarische Initiativen der AfD und Dauerfeuer in den sozialen Netzwerken befördern den Extremismus und bieten keine Lösung, unterminieren aber das Vertrauen in die Demokratie. Auch das in die Medien.

Vielleicht sollte man sich an Hans-Dietrich Genschers Ausspruch erinnern: Wenn die Parteien die Probleme nicht lösen, suchen sich die Probleme neue Mehrheiten. Und Probleme hat Deutschland genug. Klar sagen, was ist, statt Wunschdenken wäre ein Anfang. Das betrifft nicht nur die Politik, sondern auch den Journalismus.