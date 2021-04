Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

„Mein Platz ist in Bayern.“ Seit 2019 hämmerte Markus Söder diesen Satz jedem Journalisten entgegen, bevor dieser das Wort Kanzlerkandidat überhaupt beenden konnte. Natürlich gab es den einen oder anderen, der das dem bayrischen Ministerpräsidenten nicht glauben wollte. Aber dann und wann muss man doch auch mal darauf vertrauen können, was ein Politiker sagt.

Spätestens seit heute gilt: Vergessen Sie es. Zumindest im Fall von Markus Söder.

Söder fordert die CDU-Führung offen heraus

Erst am Sonntagabend hatte Söder gesagt, er werde es akzeptieren, wenn die CDU sich gegen ihn als Kandidaten entscheiden sollte. Am heutigen Montag dann trat das CDU-Präsidium zusammen und verkündete seine Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten. Eigentlich ist das Rennen damit entschieden. Das Präsidium der CDU, jener Unionspartei, die immerhin in 15 Bundesländern zur Wahl antritt, spricht sich klar für Laschet aus – wo sollte da noch Verhandlungsmasse sein? Sollte Markus Söder doch noch Kandidat werden – Armin Laschet wäre demontiert und die komplette CDU-Führung düpiert.

Was tut Markus Söder? Er tritt am Nachmittag nach einer Sitzung des CSU-Präsidiums vor die Presse und erklärt, die Frage der Kanzlerkandidatur sei noch nicht entschieden. Sein CSU-Präsidium hatte sich zuvor klar für ihn als Kanzlerkandidaten ausgesprochen.

Söder brilliert auf der Pressekonferenz in der Kunst, ausgesuchte Gemeinheiten in freundliche Worte zu verpacken. Er säuselt minutenlang über das „sehr freundschaftliche“ Verhältnis zu Laschet, die „auch menschliche Verbundenheit“. Söder sagt: „Ich schätze Armin Laschet sehr. Wir halten ihn für einen hochrespektierten Politiker und einen starken Parteivorsitzenden.“ Und meint damit: Netter Kerl, aber zum Kanzlerkandidaten taugt er nicht.

In freundliche Worte verpackte Gemeinheiten

Söder sagt: „Ein bisschen auch ist das wichtig, das nochmal abzugleichen mit den Chancen in der Bevölkerung. Wie sehen die Menschen die jeweiligen Chancen?“ Und meint: Leute, schaut euch die Umfragen an. Ich bin beliebt, Laschet nicht.

Er habe immer gesagt, dass er bereit sei zur Kandidatur, wenn die CSU und die „CDU in der Breite“ das möchte. Söder meint: Was das CDU-Präsidium entscheidet, ist doch wurscht. Die Basis ist für mich. Und wer es noch nicht verstanden hat, dem hilft Söder auf die Sprünge: „Normalerweise ist das so: Wenn der Parteivorstand entscheidet, gibt es eine euphorische Stimmung an der Basis. Zumindest gibt es da noch Diskussionsbedarf.“ Vulgo: Die Leute haben keine Lust auf euren Laschet!

Noch immer nicht verstanden? Die Entscheidung des CDU-Präsidiums „wird nicht ignoriert, das wird eingeordnet und zur Kenntnis genommen.“ Doch, genau, Söder ignoriert das Votum dieser von der Stimmung an der Basis abgekoppelten CDU-Apparatschiks.

Basis gegen Apparatschiks

Und dann, weil die Zeit für eine Mitgliederbefragung zu kurz sei („ansonsten wäre das ein Instrument“) wiegelt er jene Kraft zur Rebellion auf, die ihn jetzt noch aufs Schild heben kann: die CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Die wichtigsten Wahlkämpfer, so sagt er, seien die Abgeordneten und Kandidaten. „Wenn es zwei oder drei Prozent in der Gesamtwahl weniger werden, kann das für viele Abgeordnete bedeuten, dass sie nicht mehr im Bundestag sind.“ Fast schon unumwunden ruft er den Abgeordneten zu: Wenn ihr auf Laschet setzt, sind viele von euch bald ihren Job los.

Markus Söder hätte Größe zeigen können, wenn er seiner CSU heute erklärt hätte: In dieser Situation ist Geschlossenheit wichtiger als mein Ego. Er hat sich anders entschieden. Schon am Dienstag, das kündigte er an, will er erneut in der Unionsfraktion sprechen. Der Machtkampf wird ab jetzt offen geführt.

Sein Verhältnis zu Armin Laschet, so hat Söder heute erneut beschworen, sei nicht wie das von Helmut Kohl und Franz Josef Strauß. Ab jetzt gilt: Was nicht ist, kann werden. Sehr bald.