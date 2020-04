So erreichen Sie Rixa Rieß:

Rixa Rieß hat Germanistik und VWL an der Universität Mannheim studiert und hospitiert derzeit in der Redaktion von CICERO

Prof. Dr. med Günter Stalla ist Internist, Endokrinologe und Androloge in München. Er ist designierter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie e. V.

Herr Professor Stalla, es hat sich in verschiedenen Studien, beispielsweise in einem Seuchenbericht chinesischer Behörden, herauskristallisiert, dass Männer öfter an Covid-19 versterben. Wie erklären Sie es sich, dass Männer häufiger und heftiger an Covid-19 erkranken?

Das eine ist das Risikogeschlecht „Mann“. Höhere Lebensdekaden, das kardiometabolische Syndrom und die Lungenerkrankungen als Vorschädigung sind Risikofaktoren für einen schlechteren Krankheitsverlauf einer Coronavirus-Infektion. Kardiometabolisches Syndrom heißt, es sind Männer mit Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.

Insgesamt gibt es sowohl einen biologischen als auch einen nicht-biologischen Hintergrund. Frauen haben ein besseres Immunsystem. Östrogene führen zu einer besseren Immunantwort. Eine Frau hat per se bei einem Infekt eine höhere Wahrscheinlichkeit schützende Antikörper zu entwickeln, Männer weniger. Das etwas schlechtere Immunsystem führt bei Männern dazu, dass das Risiko auch für eine Lungenbeteiligung höher ist. Hinzu kommen Vorerkrankung, die in der kritischen Erkrankungsphase die Funktion eines lebensnotwendigen Organs verschlechtern.

Prof. Günter Stalla / Foto: privat

Das bedeutet, das Immunsystem, das einem im Zweifelsfall vor einer schweren Corona-Erkrankung schützt, hängt eng mit dem Hormonhaushalt zusammen?

Es ist belegt, dass Männer, wenn sie einen Infekt haben, meist schwerere Verläufe entwickeln als Frauen. Östrogene haben gewisse Schutzfunktionen für vor allem kardiometabolische Risikofaktoren. Männer erkranken ca. ein Jahrzehnt früher an schweren Krebserkrankungen, zehn Jahre früher an kardiovaskulären Erkrankungen – also Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems – als Frauen. Das ist einer der Hauptfaktoren der erhöhten Sterblichkeit von Männern bereits vor und mit einer Corona-Infektion.

Man hört öfter, dass Männer „gefährlicher“ leben als Frauen. Ist es auch der Lebensstil, der zu unterschiedlichen Erkrankungen bzw. Erkrankungsgraden führt?

Es gibt eine Fülle von nicht-biologischen Faktoren, beispielsweise soziale und psychologische Verhaltensmuster. Man weiß, dass Männer risikoreicher leben. Sie essen mehr Kalorien, mehr Muskelfleisch, sie rauchen und trinken häufiger und mehr und gehen weniger häufig zu Vorsorgeuntersuchungen zum Arzt. Frauen gehen meist mit Beginn der Periode regelmäßig zum Gynäkologen.

Der Menstruationszyklus ist dann auch eine „Antenne“ für die allgemeine Gesundheit und wird entsprechend abgeklärt. Bei Männern ist das anders: Kein Mann wird regelmäßig gefragt, wie es um seine Sexualität steht. Dabei ist es das Gleiche: Testosteron ist auch die „Antenne“ für den Lebensstil, die allgemeine Gesundheit und spiegelt teilweise die Anzahl der Vorerkrankungen und einzunehmenden Medikamente wieder.

Das heißt, es ist auch eine Frage des Gesundheitsbewusstseins?

Frauen sind sensitiver, was ihre Gesundheit betrifft. Es sind klassische Verhaltensmuster, die dazu führen, dass die Männergesundheit leidet. Die kranke Frau geht zum Arzt und regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen – in unserem Wartezimmer sind immer ungefähr doppelt so viele Frauen wie Männer. Hier besteht ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein. Hierfür gibt wissenschaftliche „Compliance-Untersuchungen“.

... und da schneiden die männlichen Teilnehmer nicht so gut ab?

Männer, denen Medikamente verschreiben werden, vergessen die Einnahme öfters oder nehmen diese unregelmäßig ein. Frauen sind da deutlich sorgfältiger. Beim sozial-psychologischen Verhalten kommt der Mann schlechter weg. Wenn sie einem Mann, der zur Risikogruppe gehört sagen, dass er zur Verbesserung seiner Gesundheit keine Bratwurst mehr essen darf, ist das für ihn eine Katastrophe. Dabei hat der Mann im Prinzip eine bessere Knochenmasse, eine bessere Muskelmasse, und einen besseren Blutfarbstoff zum Sauerstofftransport, sowie andere psychologische Faktoren als die Frau.

Wie beurteilen Sie die Wahrnehmung der Corona-Pandemie unter Ihren männlichen Patienten?

Wir sehen auch in Corona-Zeiten mehr Frauen in den Sprechstunden als Männer. Die Frauen kommen alle geschützt mit Gesichtsmasken in die Praxis; dass Männer Gesichtsmasken tragen, erlebt man hier weniger. Es ist eine ganz andere Einstellung… Männer negieren häufiger, denke ich.

Wird in der Forschung genügend Augenmerk auf diese unterschiedliche Verteilung zwischen den Geschlechtern gelegt?

Männer haben per se ein erhöhtes Risiko. Was man lange nicht untersucht hat, ist, dass es bei Frauen natürlich auch Herzinfarkte gibt, deren Symptome und Beschwerden sich von denen der Männer unterscheiden. Wenn ein Mann mit Brustschmerz kommt, dann denkt man sofort: Herzerkrankung. Bei Frauen hat man den Umstand, dass es andere Symptome für gleiche Erkrankungen gib lange vernachlässigt. Sie wurden daher weniger gründlich auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht als Männer.