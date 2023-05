Doch Waffen sind böse und Klimaschutz ist gut. So dachte man wahrscheinlich bei der Ökoworld AG. Ökoworld ist ein Kapitalunternehmen, spezialisiert auf nachhaltige Fonds und Investitionen im Umweltsektor. Man selbst spricht von ethisch-ökologischen Kapitalanlagen. Am vergangenen Dienstag kündigte das Unternehmen an, „nachweislich gezahlte Strafgebühren von Klimakleber:innen“ zu übernehmen. Begründung in den Worten des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Alfred Platow: „Konsequenzen für den zivilen Ungehorsam sind grundsätzlich nachvollziehbar und wichtig für eine funktionierende Gesellschaft. Wenn es allerdings um einen Notfall namens Klimaschutz geht, kann man dies so aus meiner Sicht nicht praktizieren.“