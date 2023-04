Man kann den menschengemachten Klimawandel als real akzeptieren, auch wenn unsicher ist, wie stark er tatsächlich ausfällt, ob selbstverstärkende Effekte zu einem dramatischen Umkippen des Klimasystems führen oder ob – vielleicht noch unbekannte – Gegeneffekte aktiviert werden, die Veränderungen abbremsen. Trotz aller Fortschritte in der digitalen Modellierung des Gesamtsystems werden die Unsicherheiten über die tatsächlichen Auswirkungen groß bleiben.

In dieser Situation ist es naheliegend, den menschlichen Einfluss auf das Klimasystem schnell und radikal zu senken, denn damit würde die Menschheit in jedem Fall auch ihren Einfluss auf Klimaänderungen reduzieren – ein Unsicherheitsfaktor über die zukünftigen Lebensbedingungen wäre damit unter Kontrolle.

Was für die gesamte Menschheit anzustreben wäre, muss allerdings nicht unbedingt die richtige Maxime des politischen Handelns sein. Politik ist in der Gegenwart in erster Linie ein nationales Geschäft, und nationale Politik muss, wenn sie überhaupt etwas erreichen will, eine Vielzahl von Aspekten und Zielen im Blick behalten. Selbst wenn es möglich ist, die Politik verschiedener Nationalstaaten in regionalen Bündnissen wie der Europäischen Union abzustimmen und zu koordinieren, ist eine effektive und verbindliche globale Handlungsweise zum Klimaschutz derzeit illusorisch. Aber nur, wenn er realistisch wäre, hätte Klimaschutz Aussicht auf Erfolg. Diese Tatsache muss auf die lokale und nationale Klimapolitik zurückwirken.

Vorbildfunktionen sind in der internationalen Politik noch nie effektiv gewesen

Man kann einwenden, dass Nationen in der Klimapolitik auch eine Vorreiterrolle übernehmen können. Auch wenn der Effekt einer effektiven Reduzierung des CO2-Ausstoßes etwa durch Deutschland oder ein Dutzend europäischer Staaten gering wäre, könnten sie womöglich zeigen, dass auch eine klimaneutrale Wirtschaft prosperiert und funktioniert. Das könnte zu Vorbildeffekten und Nachahmung führen, und am Ende würde die Weltgesellschaft auf einen klimaneutralen Kurs einschwenken.

Zudem, so könnte man sagen, haben gerade die starken Industriestaaten die moralische Pflicht, beim Klimaschutz voranzugehen, tragen sie doch historisch die größte Schuld, ist doch ihr Wohlstand auf der besinnungslosen Verbrennung fossiler Energieträger seit Beginn der Industrialisierung gebaut.

Allerdings sind Vorbildfunktionen und moralische Erwägungen in der internationalen Politik noch nie effektiv gewesen, und dass die politisch gegenwärtig herrschenden Kräfte in der Welt durch Moral und gutes Handeln zu beeindrucken wären, ist nicht abzusehen. So muss eine nationale Politik, die auf Erfolg und langfristige Stabilität der Gesellschaft ausgerichtet ist, für die sie die Verantwortung trägt, sich fragen, ob unter den gegebenen Verhältnissen eine Klimapolitik, die alle Ressourcen in die Reduktion klimarelevanter Emissionen steckt, tatsächlich ein verantwortungsvoller Ansatz ist.



Denn auch eine führende Industrienation wie Deutschland kann die Steuereinnahmen nur einmal ausgeben und sich nicht unbegrenzt verschulden – ganz abgesehen davon, dass nicht nur finanzielle Mittel für die notwendigen Zukunftsinvestitionen gebraucht werden, sondern auch Ingenieursgeist, wissenschaftliche Forschung sowie Produktions- und Baukapazitäten. Und auch die sind nur in begrenztem Umfang vorhanden und werden zu einem immer knapperen Gut. Diejenigen, die Windräder und Solaranlagen planen, können nicht gleichzeitig die Infrastrukturen unwetterfester machen und die Wohnungen hitzeresistenter.

Mehr noch: Wenn wir einen immer größeren Teil unserer Fähigkeiten und Ressourcen in Forschung und Entwicklung zu klimaneutralen Technologien binden, haben wir keine Kraft mehr, auf anderen Technologiefeldern mit dem internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Es wäre zu erwarten, dass ein Land, das mehr oder weniger allein vorrangig in Klimaneutralität der Emissionen investiert, auf allen anderen Gebieten schnell zurückfällt. Und am Ende würden sich diese Investitionen nicht einmal auszahlen, denn der Effekt dieser Anstrengungen wäre so gering, dass der tatsächliche Klimawandel nicht gestoppt werden würde.

Unsere derzeitige Klimapolitik verschärft die sozialen Spannungen

So deprimierend es klingt: Eine Klimapolitik, die ohne die großen Emittenten China, Russland, USA und ohne die wachsenden Volkswirtschaften Indien, Brasilien und andere auf die Reduzierung der Treibhausgase fokussiert, ist zum dramatischen Scheitern verurteilt. Sie würde am Ende zudem die sozialen Spannungen national so sehr verschärfen, dass der gesellschaftliche Frieden massiv gefährdet wäre.

Deshalb kann für eine Nation wie Deutschland nicht die Vorreiterrolle in der Klimaneutralität der richtige Weg sein. Gemeinsame, international verbindliche und von allen großen Volkswirtschaften getragene Bemühungen auf diesem Gebiet sind sinnvoll, und dafür sollte international gearbeitet werden. Solange diese Bemühungen aber keine ausreichenden Erfolgsaussichten haben, muss sich eine Volkswirtschaft wie die deutsche beim Klimaschutz auf Anpassungsmaßnahmen konzentrieren.

Alle Kapazitäten gehen gegenwärtig in die Emissionsreduktion – viel mehr Kraft müssten wir darauf konzentrieren, unsere Infrastrukturen, die Land- und Forstwirtschaft, die Siedlungen und Wohnungen sowie das Gesundheitssystem klimawandelfest zu machen. Noch ist es dafür nicht zu spät, aber es ist höchste Zeit für ein politisches Umdenken, das sich nicht an Illusionen und hehren moralischen Verpflichtungen orientiert, sondern wirklich ein erträgliches Leben für uns und unsere Nachfahren in den nächsten Generationen im Blick hat.