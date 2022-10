Herr Koch, auf der Website des Pflegebündnisses Mittelbaden heißt es: „Ziel des Vereins ist die Förderung, Organisation und Umsetzung einer humanen, vernetzten Pflege, insbesondere soll eine bewusste Wahrnehmung der Belange pflegebedürftiger Personen und deren Angehöriger in der Gesellschaft bewirkt werden.“ Sie sind also ein Lobby-Verein?



Absolut. Allerdings für beide Seiten, Pflegende und Gepflegte. Außer dem deutschen Pflegerat gibt es bundesweit ja auch keine wirkliche Interessenvertretung, es ist eher ein Hauen und Stechen von vielen Einzelverbänden. Es ist aber auch schwer, alle unter einen Hut zu bekommen. Gerade zwischen der Alten- und Krankenpflege gab es schon immer große Differenzen, was die Konditionen angeht, in dem Fall auf Kosten der Altenpflege. In den vergangenen zwei Jahren bewegen sich die verschiedenen Sektoren der Pflege erfreulicherweise aufeinander zu. Und zugegebenermaßen hat sich die Arbeit in den Kliniken deutlich verändert.