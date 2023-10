Mit voller Wucht hat sich Markus Söder an diesem Donnerstag nach der bayerischen Landtagswahl in der großen Bundespolitik zurückgemeldet. Vor ausgewählten Journalisten hielt der bayerische Ministerpräsident in der Berliner Landesvertretung des Freistaats eine Brandrede gegen die Ampel-Koalition und bezeichnete diese als handlungsunfähig und „stehend k.o.“. Die Regierung von Olaf Scholz habe zudem das Vertrauen der Bevölkerung verloren – weshalb der Bundeskanzler nun seine Koalitionspartner Grüne und FDP gegen die Union austauschen müsse. CDU und CSU stünden hierfür bereit – offenbar auch als Juniorpartner der SPD bis zum Ende der regulären Legislaturperiode. CDU-Chef Friedrich Merz sei über Söders Haltung informiert; ob er sie in dieser Form vollumfänglich mittrage, wurde nicht ganz deutlich. Söder machte jedoch klar: Sollte Scholz zu einem Koalitionswechsel bereit sein, trüge die Union dies mit: „Wir stehen bereit!“

Wesentlicher Anlass für den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten ist die völlig aus dem Ruder gelaufene, unkontrollierte Massenmigration nach Deutschland. Hier habe der Bundeskanzler zwar den Schulterschluss mit den Unionsparteien gesucht. Es stehe jedoch zu befürchten, dass es insbesondere wegen der Grünen auch nach einer bevorstehenden Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Migration keine grundlegenden Schritte zur Eindämmung der Zuwanderung geben werde; vielmehr befürchte er weiche Formelkompromisse, die nicht viel an der dramatischen Lage ändern würden. Nötig sei jedoch eine klare, nachhaltige und wirksame Begrenzung des Zustroms an Menschen von außerhalb der EU.

Söders Maßnahmenkatalog

Als Maßnahmen nannte Söder die deutliche Verminderung von Sozialleistungen für Asylbewerber (nach dem Vorbild anderer europäischer Länder), einen Stopp von Bargeldtransfers zugunsten von Bezahlkarten sowie Grenzkontrollen mit der Möglichkeit zur Zurückweisung. Auch die Sonderaufnahmeprogramme müssten sofort gestoppt werden. Ebenfalls ins Spiel brachte Söder eine Änderung des Grundgesetzartikels 16a, in dem das Recht auf Asyl geregelt ist, und eine Ausweitung des Kreises der „sicheren Herkunftsstaaten“.

Um die Dramatik seiner Worte zu unterstreichen, warnte Markus Söder ausdrücklich vor „Weimarer Verhältnissen“, die der Bundesrepublik drohten, wenn nun alles so weiterlaufe wie bisher. Mit der künftigen Wagenknecht-Partei betrete demnächst – zusätzlich zur AfD – ein neuer Akteur die politische Bühne, der es auf eine Destabilisierung der gesellschaftlichen Gesamtsituation abgesehen habe. Dies sei eine manifeste Gefahr für die deutsche Demokratie. Der Blick auf die aktuellen Umfrageergebnisse in den ostdeutschen Ländern, wo die AfD mit teilweise großem Abstand stärkste Partei ist, zeige, wohin die Reise auch im Westen der Republik gehen werde, wenn jetzt in Sachen Migration nicht das Ruder herumgerissen wird. Die Menschen erwarteten von der Politik die Lösung bestehender Probleme und nicht deren Zerreden. Insbesondere die Grünen würden einer wirksamen Eindämmung der Migration jedoch im Wege stehen – und dies auch künftig tun. Die Partei habe sich in der Ampelkoalition als nicht regierungsfähig erwiesen.

SPD und FDP droht Marginalisierung

Offenbar geht Söder aber selbst nicht davon aus, dass Olaf Scholz sich kurzfristig auf eine neue, rot-schwarze Koalition einlässt. Seine Brandrede sollte vor allem klar machen, dass die Unionsparteien bereit sind, Regierungsverantwortung zu übernehmen in einer Situation höchster Anspannung und vor dem Hintergrund weltpolitischer Krisen wie dem Krieg in Nahost und in der Ukraine. Ob die Worte des bayerischen Ministerpräsidenten eher für ein Zusammenrücken innerhalb der Ampelkoalition sorgen oder deren Fliehkräfte verstärken werden, bleibt abzuwarten. Zunächst dürfte jedenfalls ersteres der Fall sein.

Aber natürlich können insbesondere die SPD und die FDP nach ihren jüngsten Wahldebakeln in Bayern und in Hessen nicht noch viel länger abwarten, um die Migrationsproblematik ins Lot zu bringen – beiden Ampel-Parteien droht die Marginalisierung, während die Grünen offenbar auf eine stabile Kernwählerschaft vertrauen können, die bei etwa 13 Prozent zu liegen scheint. Für die Grünen ist das genug, um mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach der nächsten Bundestagswahl in einer Bundesregierung vertreten zu sein (zumal ein „Mitte-Bündnis“ gegen AfD und Wagenknecht-Partei immer plausibler erscheint). Für die Union ist dies ein Dilemma, aus dem sie bei zunehmendem Erfolg insbesondere der Alternative für Deutschland nur schwer herausfinden kann.

Ein gewichtiges Wörtchen mitzureden

Ambitionen auf eine eigene Kanzlerkandidatur hat Söder bei seinem Auftritt an diesem Donnerstag nicht erkennen lassen. Er vermittelte den Eindruck, dass er zumindest bei einem Koalitionswechsel unbedingt Friedrich Merz den Vortritt lassen werde. Von Merz wiederum ist bekannt, dass er einen solchen Schritt zwar mitgehen würde, aber eher mit dem Ziel von Neuwahlen noch vor Ende der regulären Legislaturperiode. Die innerparteiliche Kritik am letzthin polternden Stil des CDU-Vorsitzenden ist vor dem Hintergrund verhältnismäßig guter Umfragezahlen wieder leiser geworden. Es ist nicht auszuschließen, dass CSU-Chef Söder sich mit seiner markigen Philippika gegen die Ampel auch als „starker Mann“ innerhalb der Unionsparteien ins Spiel bringen möchte, zumal sein Landtagswahlergebnis mit 37 Prozent für die CSU hinter den Erwartungen zurückblieb und ihm insofern keinen Auftrieb in Sachen Kanzlerkandidatur verschaffte. In jedem Fall ist sein heutiger Auftritt in der bayerischen Landesvertretung nicht nur als Kampfansage an die Ampel zu verstehen, sondern auch als Nachweis eigener Stärke nach dem Motto: Ich habe in Berlin auch weiterhin noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden.

Fakt ist: Olaf Scholz und sein rot-grün-gelbes Kabinett scheinen den aktuellen Herausforderungen tatsächlich nicht gewachsen zu sein. Ob es mit der Union, die ja keineswegs geschlossen auftritt, anstelle von FDP und Grünen anders wäre, ist fraglich. Eine Antwort darauf wird es kurzfristig aber kaum geben.