Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Martin Manzel ist Jurist mit Schwerpunkt Migrationsrecht. Seit 2019 unterstützt er ausländische Fachkräfte bei ihrer Migration nach Deutschland und hält bundesweit bei Fachkongressen Vorträge über Asyl- und Aufenthaltsrecht.

Herr Manzel, hat jeder Mensch Recht auf Asyl?

Bei dem Recht auf politisches Asyl handelt es sich zunächst einmal um ein verfassungsrechtlich verbürgtes Menschenrecht. Artikel 16a des Grundgesetzes ist auch umfassend zu verstehen und gilt in der Bundesrepublik unmittelbar. Darüber hinaus gibt es völkerrechtliche Verträge wie die Genfer Flüchtlingskonvention und europarechtliche Vorgaben, welche sich mit den Rechten von Schutzsuchenden befassen. Beim Recht auf Asyl kann man also durchaus von einem international verbindlichen Menschenrecht sprechen, wenngleich nicht alle Staaten der Welt dieses Recht zuerkennen werden.

Wie unterscheiden Juristen zwischen Migration und Asyl?

Im deutschen Recht fallen unter den Begriff des Migrationsrechts unter anderem das Asylrecht und das Aufenthaltsrecht. Das Asylrecht stellt die Frage, warum jemand nicht in seinem Herkunftsland bleiben kann. Damit ist allerdings noch kein Recht auf Verbleib in Deutschland verbunden – denn geschützt werden vor der Verfolgung in der Heimat, zum Beispiel in Syrien oder Afghanistan, kann man auch in Griechenland oder anderen Staaten der Europäischen Union. Der Blick im Asylrecht ist also auf das Heimatland der Person gerichtet.

Das Aufenthaltsgesetz stellt hingegen die Frage, warum jemand im Bundesgebiet leben muss – man schaut also direkt nach Deutschland. Hierbei ist es dann auch nicht relevant, was in der Heimat der Person geschieht; es kommt nur darauf an, warum die Person nach Deutschland kommen muss – zum Beispiel, weil die Kinder in Deutschland leben und die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Die Blickwinkel der jeweiligen Formen der Migration sind also sehr unterschiedlich.

Existiert also ein Recht auf Migration?

Martin Manzel / Guido Schwarz

Ein Recht auf Migration existiert, zumindest im Bereich des Asylrechts, nicht. Das wäre auch schlichtweg nicht umsetzbar, wenn alle Menschen schon aus ihrer Heimat heraus Asylanträge stellen könnten – verbunden mit der Bitte, zum Beispiel im Bundesgebiet aufgenommen zu werden. Man muss also erst herkommen können, um Schutz zu erbitten. Dies macht die Sache auch ein Stück weit absurd. Und wer Asyl beantragt, kann sich in der Regel auch nicht aussuchen, wo er dies tut. Im Bereich des Aufenthaltsrechts kann es aber durchaus ein „Recht auf Migration“ geben, zum Beispiel für Elternteile deutscher Kinder, die die Personensorge im Bundesgebiet ausüben wollen. In solchen Fällen kann ein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels bestehen, weshalb dann auch ein Recht auf Migration besteht.

Folglich obliegt es Deutschland sowie allen anderen europäischen Staaten, sicherzustellen, dass dieses Recht für alle Geflüchteten gewährleistet wird?

Korrekt. Wer schutzbedürftig ist, soll diesen Schutz auch von Deutschland und den anderen Staaten, die sich dazu selbst verpflichtet haben, erhalten können.

Im Jahr 2022 hat Deutschland so viele Geflüchtete aufgenommen wie nie zuvor. Eine steigende Anzahl von Migranten flieht aus autokratischen Regimen und Kriegsgebieten nach Europa. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage: Haben alle diese Migranten ein Anrecht auf Asyl?

Sicher nicht. Hier muss man genau hinschauen und prüfen, welche Verfolgungsgeschichte im Einzelfall besteht. Der Erfolg eines Schutzgesuchs hängt zum Beispiel von der persönlichen Geschichte, der politischen Ausrichtung einer Person, der sexuellen Identität oder dem Herkunftsland ab. Manche Menschen sind z.B. schwer erkrankt und können in ihrer Heimat nicht behandelt werden. In solchen Fällen gibt es manchmal auch sogenannte Abschiebungsverbote; das ist zwar kein „Recht auf Asyl“ im engeren Sinne, aber daraus folgt in der Regel ein Aufenthaltsrecht für Deutschland.

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nimmt zu, der Ruf nach einem Aufnahmestopp wird lauter. Glauben Sie, dass Deutschland auf rechtlicher Ebene dieser Situation gewachsen ist?

Es wird zunehmend schwieriger werden. Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht allein das Problem. Es sind auch die tatsächlichen Möglichkeiten, die Probleme bereiten. So ist zum Beispiel bereits die Festsetzung einer „Asyl-Obergrenze“ faktisch schon gar nicht möglich. Denn was machen wir denn, wenn mehr Schutzbedürftige kommen, als wir festgelegt haben? Allerdings wird die Möglichkeit, Schutzsuchenden ein „normales“ Asylverfahren zu gewähren – unabhängig vom Ausgang – mit steigender Zahl der Antragsteller immer schwieriger. Es müssen persönliche Anhörungen stattfinden, in denen die individuelle Verfolgungsgeschichte einer Person angehört und geprüft werden muss. Dies braucht Manpower und viel Verwaltungsaufwand.

Ebenso sieht es mit den Klageverfahren aus, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Begehren der Schutzsuchenden ablehnt und die Personen sich dagegen juristisch wehren wollen. Die Verwaltungsgerichte sind jetzt bereits überlastet, und Verfahren dauern mehrere Jahre; in dieser Zeit „verfestigt“ sich der Aufenthalt der Personen, selbst wenn sie eine schlechte Bleibeperspektive hatten. So kann es durchaus sein, dass jemand gar kein Recht auf Asyl hatte, in der Zwischenzeit aber einen Partner kennengelernt hat, mit dem er zwei deutsche Kinder in die Welt gesetzt hat. Dann ist der Ausgang des Asylverfahrens meist irrelevant; in der Regel kann man dann über das Aufenthaltsgesetz, im Wege des Familiennachzugs, hierbleiben. Und das ist ja meist sogar eine schöne Geschichte.

Es sind aber die tatsächlichen Schwierigkeiten und nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Sache auf Dauer schwierig machen. Es fehlen zum Beispiel auch Wohnraum und geeignete Unterbringungsmöglichkeiten für Schutzsuchende – obwohl die rechtlichen Möglichkeiten hier eindeutig sind. Irgendwann haben wir vielleicht nicht mehr genug Platz, um Menschen in geeigneter Weise unterbringen zu können.

Sprich, eine zügige Bearbeitung der Verfahren scheitert auch an der Überlastung der Behörden?

Richtig. Ein Lösungsansatz mit Blick auf steigende Antragszahlen dürfte auch die Digitalisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Rahmen der Verfahren sein. Hierdurch könnten tausende Verfolgungsgeschichten durch die KI überprüft werden, unter anderem in Hinblick auf Angaben zu Örtlichkeiten, Reiserouten oder allgemeinen Geschehnissen. Ebenso könnte geprüft werden, ob dieselbe Geschichte schon mehrfach erzählt wurde – was immer ein deutliches Indiz für eine nicht ganz zutreffende und gegebenenfalls auswendig gelernte Darstellung des Schutzsuchenden ist. Auch bei der Anhörung der Personen könnte KI durchaus sinnvoll zum Einsatz kommen. Das ist zwar noch weitgehend Zukunftsmusik – wird aber sicher irgendwann kommen.

Allerdings sind ja nicht alle, die Asyl beantragen, wirklich schutzbedürftig …

Stimmt. Es stellt sich dann natürlich die Frage, warum Menschen gerade nach Deutschland kommen wollen. So schön ist es bei uns nun auch nicht. Insbesondere der Sozialstaat dürfte hier ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl des Zielstaates sein, den man sich, wie dargestellt, im Rahmen des Asylsystems eigentlich nicht aussuchen darf. In diesem Fall stellen die rechtlichen Rahmenbedingungen vielleicht tatsächlich ein Problem dar – und man müsste über entsprechende Anpassungen nachdenken, sofern diese rechtlich überhaupt umsetzbar sind.

Wie lassen sich die Forderungen nach einer Verschärfung des Asylrechts juristisch umsetzen?

Wir müssen sehr vorsichtig sein, an welchem Ast wir hier sägen. Das Asylrecht ist ein wunderbares und zugleich sehr wichtiges Recht. Wer politisch oder anderweitig verfolgt wird, weiß auch um dessen Bedeutung. Verschärfungen werden uns auch immer ein Stück der mühsam aufgebauten Rechtstaatlichkeit und der hinter den Normen stehenden Menschlichkeit nehmen. Wir müssen aufpassen, dass wir als Gesellschaft nicht unsere eigenen Werte verraten. Denn die Zuwanderung wird zunehmen, und viele Menschen werden ihre Länder, unter anderem auch, weil sich die Klimakrise verschärft, verlassen müssen. Der Bedarf an Schutz und Aufnahme in Europa dürfte steigen. Deswegen sind tragfähige Integrationskonzepte aus meiner Sicht das entscheidende Kriterium – wenn wir unser mühsam erarbeitetes Wertesystem nicht aufgeben wollen.

Andererseits müssen wir auch Möglichkeiten finden, um missbräuchliche Schutzgesuche abzulehnen – und zwar schnell. Sinnvoll wäre es sicherlich, Menschen schon vor der Reise nach Europa, also zum Beispiel in den Maghrebstaaten, zu registrieren und ihre biometrischen Daten in eine Datenbank einzufügen. Wer dann in Deutschland aufschlägt und bereits in Marokko registriert worden war, kann dann zumindest zugeordnet werden – was im Falle einer Rückführung auch nicht unwichtig wäre. Hier bedarf es aber einer immensen Unterstützung und der finanziellen Subventionierung entsprechender Projekte in den Staaten.

Verfügen wir über ein Asylsystem, in dem Asylentscheidungen tatsächlich Konsequenzen haben, insbesondere im Hinblick auf geplante Abschiebungen?

Grundsätzlich schon. In vielen Fällen gelingt es aber nicht, Menschen außer Landes zu bekommen, selbst wenn kein Recht auf Aufenthalt besteht und Personen in schwerwiegender Weise straffällig geworden sind. Denn wenn zum Beispiel die Identität eines Menschen nicht geklärt ist und man gar nicht genau weiß, wen man da abschieben will, dann wird es schlichtweg auch kaum ein Land der Welt geben, welches diese Person aufnimmt. Ohne Aufnahmeland keine Rückführung – so einfach ist es.

Aber selbst wenn die Identität geklärt ist, stellen viele Länder keine Passdokumente aus und sind nicht dabei behilflich, ihre eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Klassisches Beispiel ist der Libanon: Hier werden in der Regel nur schwer straffällig gewordenen Männer zurückgenommen – wenn überhaupt. Hier bedarf es einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Deutschland sollte mit entsprechenden Ländern Verträge schließen und gegebenenfalls Entwicklungshilfezahlungen leisten – im Gegenzug für die Rücknahme von Staatsangehörigen.

Also können wir den Andrang auf Deutschland nur mit Migrationsabkommen in den Griff bekommen?

Dies wird wohl Teil eines Lösungsansatzes sein. Ich gehe im Übrigen davon aus, dass die Länder der Europäischen Union in Zukunft mit mehreren Drittstaaten völkerrechtliche Verträge im Bereich der Rückführung abschließen werden. Diese Länder könnten dann gegebenenfalls bereit sein, Menschen aus der Europäischen Union aufzunehmen, auch wenn es sich nicht um ihre eigenen Staatsangehörigen handelt. Eine solche Lösung wird sicherlich – auch außerhalb des eigentlichen Asylsystems – angedacht und umgesetzt werden. Denn es genügt in rechtlicher Hinsicht eigentlich, wenn irgendein Land zur Aufnahme einer Person bereit ist; es muss nicht immer der vermeintliche Heimatstaat dieser Person sein.

Wenn sich also zum Beispiel die Mongolei bereit erklären würde, einhundert vollziehbar ausreisepflichtige Personen aufzunehmen, die in Deutschland strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, deren Identität oder Staatsangehörigkeit aber ungeklärt ist, dann wäre dies theoretisch möglich und man könnte eine Abschiebung/Rückführung dann in dieses Land, die Mongolei, vornehmen. Sicherlich müsste Deutschland dann die Existenzsicherung dieser Personen in diesem Land sicherstellen und entsprechende Zahlungen, vielleicht auch für Jahre, an das Aufnahmeland leisten. Ich vermute aber, dass solch ein Lösungsansatz früher oder später verfolgt werden wird.

Haben Sie den Eindruck, dass „Staatenlose“ dies ausnutzen?

Das kommt definitiv vor. In solchen Fällen wäre die Möglichkeit, in ein völlig fremdes Land geschickt zu werden, eine erhebliche Drohkulisse, und manche Leute würden sicherlich deutlich mehr Bereitschaft zeigen, die eigene Identität aufzuklären und Passdokumente zu besorgen. Gegebenenfalls würde man sich auch zweimal überlegen, ob man Straftaten begeht oder nicht doch schnellstmöglich die Legalisierung des eigenen Aufenthalts sicherstellt – indem man arbeitet, Deutsch lernt und Teil dieser Gesellschaft wird. Insoweit muss Deutschland aber auch sicherstellen, dass Menschen eine echte Chance erhalten, Teil dieses Landes zu werden, wenn sie sich darum ehrlich bemühen.

Würden deutsche Verwaltungsgerichte eine solche „Drittstaatregelung“ mittragen?

Ob eine solche „Drittstaatlösung“ dann im Einzelfall durch die Verwaltungsgerichte mitgetragen werden wird, steht auf einem anderen Blatt. Wir müssen aber langfristig „out of the box“ denken, wenn wir effektive Rückführungen betreiben wollen. Auch dies ist aktuell noch Zukunftsmusik. Ich bin aber davon überzeugt, dass es mittelfristig in diese Richtung gehen wird.

Welche rechtlichen Reformen sind erforderlich, um die nachhaltige Integration von Flüchtlingen zu gewährleisten?

Dies ist die wohl entscheidende Frage. Denn wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die allermeisten Menschen hierbleiben werden – unabhängig davon, ob ihr Aufenthalt formal legal ist. Daher müssen wir dafür sorgen, dass diese Menschen schnellstmöglich Teil dieser Gesellschaft werden. Dies bedeutet, dass man die Leute so schnell wie möglich an Arbeit heranführen und ihnen die deutsche Sprache beibringen muss. Auch müssen wir vielen neu hinzukommenden Menschen die Bedeutung unseres Rechts- und Sozialstaats erklären.

Es hat Jahrhunderte gedauert, bis wir einen funktionierenden Rechts- und Sozialstaat in Europa etablieren konnten. Das macht sich nicht von heute auf morgen. Und wer zum Beispiel aus Afghanistan kommt, der kennt ein solches System schlichtweg nicht. Dies hat aus meiner Sicht nichts mit Arroganz zu tun! Aber wir müssen den Menschen diese Dinge verständlich machen, damit sie ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft werden können. Und dieses Vorhaben ist ohnehin schwierig genug. Dabei sind Arbeit, Sprache und Mitverantwortung für den deutschen Staat sicherlich Schlüsselbegriffe, die wir im Zusammenhang mit der Aufnahme von Menschen verwenden müssen.

In der öffentlichen Debatte besetzt die AfD das Thema Migration; wir dürfen die Migrationspolitik in unserem Lande aber nicht den Rechten überlassen! Als Sozialdemokrat würde ich mir auch eine sozialdemokratische Alternative im Bereich der Migration wünschen, welche sich von den Überlegungen der AfD deutlich abgrenzt und auch vom Bürger als gangbarer Alternative erkannt wird, der man vertrauen kann. Dies würde allen demokratischen Parteien gut zu Gesicht stehen.

Sie meinen also, dass wir Zugewanderten, die den Rechtsstaat sabotieren, deutliche Konsequenzen aufzeigen müssen?

Die Richtung müsste aus meiner Sicht eher lauten: Handreichung – du kannst dazugehören; und „klare Kante“ gegenüber denen, die das Zuwanderungssystem missbrauchen und unseren Rechtsstaat sabotieren wollen. In diese Richtung müssen wir denken. In diesem Zusammenhang müssen wir uns auch im Klaren darüber sein, dass uns die Migration in Deutschland bisher deutlich mehr gebracht als geschadet hat. Deutschland wäre wirtschaftlich längst nicht so stark, wenn in den 1960er Jahren nicht hunderttausende Menschen aus der Türkei, Griechenland, Italien und anderen Länder zu uns gekommen wären.

Wir sind diesen Menschen zutiefst zu Dank verpflichtet, und die allermeisten von ihnen sind ein wunderbarer Teil unseres Landes geworden. Schwierigkeiten bereiten uns eher die Menschen, die nicht zum Arbeiten gekommen sind. Hierfür bedarf es menschlicher und zugleich effektiver Lösungsansätze, um bestehende Probleme anzugehen. Daran fehlt es aus meiner Sicht leider bisher.

Glauben Sie, dass wir auch in zwei Jahren noch über dieselbe Thematik sprechen werden, oder wird der EU-Asylkompromiss die erhoffte Wirkung zeigen?

Wir werden über dieses Thema noch Jahrzehnte diskutieren. Und der „EU-Asylkompromiss“ klingt selbst auch schon so, als wenn es sich um nichts Endgültiges handelt. Ich mache mir hier keine großen Hoffnungen, dass wir die mit der Migration zusammenhängenden Probleme in Kürze in den Griff bekommen werden. Hier bedarf es längerfristiger und zugleich wohldurchdachter Lösungsansätze.

Das Gespräch führte Ilgin Seren Evisen.