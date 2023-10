Timo Lochocki ist Senior Fellow der Stiftung Mercator. Davor arbeitete er im Bundesgesundheitsministerium.

Herr Lochocki, die AfD ist seit Langem Ihr Forschungsgegenstand. Sie beobachten die Partei seit deren Anfängen. Wie erklären Sie sich den derzeitigen Höhenflug?

Die AfD hat ihre Erfolge zum größten Teil über die Misserfolge der anderen Parteien eingesammelt. Die anderen Parteien reden nicht über die Themen, bei denen die AfD gar nichts zu sagen hat. Eigentlich haben die Menschen Sorgen in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen. Doch gibt es dazu kaum politische Debatte und wirklich unterschiedliche Angebote. Stattdessen steigen auch die anderen auf die Kulturkampf-Themen der AfD ein, bei denen sie schwer gewinnen können.



Aktuell steht aber die Migrationskrise im Mittelpunkt der Debatte. Hier geht es doch nicht um Kulturkämpfe, sondern um Problemlösung, oder?

Timo Lochocki / Die Hoffotografen

Leider ist es so einfach nicht. Zumeist werden Migrations- und Flüchtlingsfragen auch mit einem kulturellen Script diskutiert. Und das hilft wiederum der AfD. Oft genug geht die Debatte eben an den konkreten Problemen vorbei und wird moralisch und grundsätzlich überhöht. Und wenn dann doch mal die tatsächlichen Probleme auf den Tisch kommen, wie derzeit, werden Lösungsansätze erörtert, die zumeist doch mehr auf der symbolpolitischen Ebene liegen als im tatsächlichen Effekt.

Wieso haben Sie diesen Eindruck?

Etwa beim Thema Grenzkontrollen wird der Effekt gering sein. Sie werden, selbst wenn man sie nun knallhart durchsetzen würde, mutmaßlich die nationalen Zahlen an Asylbewerbern nur marginal beeinflussen. Denn tatsächliche Zurückweisungen werden kaum möglich sein. Das ganze nützt dann weder der Ampel noch der Union, sondern wahrscheinlich der AfD. Und es schadet auch noch der Wirtschaft, weil der Warenverkehr im Schengen-Raum behindert wird.

Aber die Thematisierung der Begrenzung von Migration durch die Union greift doch die Sorgen der Menschen auf.

Aber wenn die Thematisierung und die Debatte am Ende nicht zu tatsächlichen Veränderungen führen, dann schadet es den etablierten Parteien und nutzt der AfD. Die Begrenzung von Migration nach Europa erfordert ein striktes Grenzregime und weitere vielfältige Maßnahmen. Wenn diese durch die Union nicht kurzfristig umgesetzt werden können und die Ampel dazu nicht bereit ist, gewinnt die AfD die kulturelle Debatte wieder. Der Tenor lautet dann schlicht: Die etablierten Parteien können es nicht.

Sollten CDU/CSU diese sogenannten Kulturkampf-Themen wie etwa auch das Gendern oder Fragen von Anti-Diskriminierung gar nicht thematisieren?

Generell sind diese Fragen sekundär, gemessen an den dramatischen Herausforderungen, vor denen unser Land steht. Und die meisten Menschen merken das sehr wohl, daher kommt ja gerade ihre Aversion gegen diese „woken“ Themen. Wenn die Union diese Themen anspricht, darf dies nicht wirkungslos bleiben. Sie muss die Chance haben, den Diskurs zu drehen, das ist aber bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen und den medialen Gegebenheiten schwierig. Wenn Sie aber nur die Debatte anstößt und nicht wirklich handelt, gewinnt wieder die AfD und ihre fundamentale Systemkritik.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Union steckt in dem Dilemma, dass sie in den Ländern mit den Grünen regiert, die Grünen auf Bundesebene aber eigentlich bekämpfen muss. Sonst wird die AfD als einziger Gegenpol zu den Grünen wahrgenommen. Was tun?

Die Union muss wieder lernen, eigene Themen zu setzen und eigene Lösungen vorzuschlagen. Den Spagat kann man nur beenden, wenn man nicht ständig auf das Agenda-Setting der AfD einerseits und der Grünen andererseits hereinfällt.

Ist die Brandmauer das richtige Konzept?

Die CDU muss sich strategisch entscheiden, ob die AfD ihr Hauptgegner ist. Und dann müsste dies auch mit einer entsprechenden Strategie hinterlegt sein, die dann auch in Thüringen gilt. Wenn man aber wie jetzt in Erfurt in der zugegeben schwierigen Lage bürgerliche Politik eben doch de facto mit AfD-Stimmen durchsetzt, ist das Signal an die Wähler doch klar: Auch eine AfD-Wählerstimme zeigt Wirkung, bringt was, um bürgerliche Politik durchzusetzen. Damit schwächt man die Position der CDU im Wahlkampf erheblich. Tatsächlich haben wir wieder eine kulturelle Debatte, die die CDU verliert. Denn über die sinnvolle Absenkung der Grunderwerbsteuer redet keiner. Vielleicht müsste man, um der AfD in Thüringen den Wind aus den Segeln zu nehmen, noch mal über eine Art Expertenregierung nachdenken, um langfristig das parteipolitische Patt zu überwinden.

Wie ist es denn um die AfD selbst bestellt? Teilen Sie die Beobachtung, dass aus der Partei durch ihre zunehmende Radikalisierung so etwas wie eine Nazipartei geworden ist?

Die Partei hat sich radikalisiert, sie zeigt sicher, wie der Verfassungsschutz festgestellt hat, in Teilen rechtsextreme Tendenzen. Die AfD will die Axt an unser Grundgesetz legen. Doch alles weitere ist eine politische Bewertung. Offenbar hat ihre innere Entwicklung keine massive Auswirkungen darauf, dass sie von wachsenden Bevölkerungsanteilen als Wahloption gesehen wird und als Protestpartei nützlich erscheint. Das bedeutet wieder, dass ein kultureller Kampf, ein Antifa-Kampf, gegen die AfD sie eben bislang gar nicht schwächt. Man muss sie anders angehen.



Sie haben auch die Entwicklung der Rechtspopulisten in Europa intensiv beobachtet. Was kann Deutschland von seinen Nachbarn lernen?

Tatsächlich kann man genau das gerade Beschriebene auch überall in Europa sehen: Die innere Entwicklung der populistischen Parteien ist weitgehend unerheblich für ihren Erfolg. Die Wahlbürger wollen einen Ausdruck für ihren Frust und ihre Unzufriedenheit und finden diesen in den vermeintlichen Anti-Establishment-Parteien. Und außerdem ist in Europa ganz klar zu sehen, dass die Konservativen überall dort verschwunden sind oder marginalisiert wurden, wo sie dachten, sie könnten den Kulturkampf gegen die Rechtspopulisten gewinnen. Den Kulturkampf könnten die Konservativen nur dann gewinnen, wenn sie eine extreme und symbolhafte Forderung durchsetzen. Aber das hat meist ungeheuer dramatische Folgen und schadet dem Land in Gänze.

Welche Beispiele haben Sie?

Nehmen Sie Frankreich, wo im Kampf gegen die Rechten das ganze Parteiensystem zerbrochen ist. Übrig ist noch Le Pen. In Großbritannien sind die Konservativen einen anderen Weg gegangen. Sie haben einfach die Forderung der Populisten übernommen und auch den Ausstieg aus der Europäischen Union gefordert. Die Extremisten sind verschwunden, aber der Preis war sehr hoch. In Dänemark haben die Sozialdemokraten auf eine harte Linie in der Migrationspolitik gesetzt und so die Populisten klein gehalten. Wie lange das gut geht, ist offen.

Wie ist es mit Italien, dort regieren die sogenannten Postfaschisten, aber weitgehend pragmatisch. Macht die Regierungsverantwortung realistisch?

Es ist noch etwas zu früh, um das zu beurteilen. Meloni hat einen bewusst gemäßigten Start hingelegt. Sie ist pro-europäisch in ihrer Rhetorik und in ihrem Agieren und setzt dennoch eigene Akzente. Doch wie lange das gut geht, ist offen. Innenpolitisch geht sie radikaler vor, etwa im Umgang mit Minderheiten. Sie muss ja ihr Klientel bedienen. Bloß weil eine Partei, die sagt, sie sei faschistisch, ein Jahr lang nicht faschistisch agiert, ist sie noch nicht harmlos.

Wie ist es in den nordeuropäischen Ländern? Werden die Rechtspopulisten dort dadurch eingehegt, dass man sie an den Regierungen beteiligt?

Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. In der Tat, wenn die Rechtspopulisten an der Regierung sind, müssen sie Kompromisse machen. Wenn sie sich darauf einlassen, ist natürlich klar, dass Umfragen einbrechen. Wenn allerdings die Rechtspopulisten in dem Sinne nicht mehr liefern, sucht sich das mobilisierte Potential neue Alternativen noch weiter rechts außen. Die Kooperation bringt also nur eine weitere Radikalisierungsdrift. Das lässt sich auch in den USA beobachten. Sobald die Republikaner eine Forderung der Rechten übernehmen, suchen sich die radikalisierten Kräfte Positionen, die noch extremer sind.

Das bedeutet, Sie würden jetzt in Deutschland auch vor so etwas wie einer Großen Koalition angesichts der Krise warnen, so ein Deutschland Pakt, weil er nur weiter Kampfmunition für die Ränder liefert?

Natürlich wäre es richtig, die großen Probleme endlich anzugehen. Eine parteiübergreifende Lösung in der Migrationsfrage ist natürlich hilfreich. Aber sie sollte sich darauf begrenzen und dann zum üblichen Dissens zwischen Regierung und Opposition zurückfinden. Ich bezweifle, dass dauerhaft eine Art Einheitsregierung mehr bewirken kann als andere Konstellationen. Vor allem darf so eine ganz große Koalition nicht wieder diese Kulturkampf-Themen der AfD bedienen. Viel wichtiger ist es, dass in der Mitte um die großen Verteilungsfragen und die wirtschaftspolitischen Axiome gestritten wird, wie die Kesselflicker muss gestritten werden. Allein damit entzieht man der AfD ihr Lebenselixier, eine „Alternative“ zu „den anderen“ zu sein.

Das Gespräch führte Volker Resing.