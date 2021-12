Gerade mal ein Jahr ist seitdem vergangen. Der Stern aber ist in dieser Zeit untergegangen – der aus Bethlehem ohnehin, aber der über der Hamburger Sternschanze wohl irgendwie auch. „Was gibt uns jetzt noch Halt?“, lautete jüngst die verzweifelte Headline über dem Vorweihnachtstitel des Magazins, auf dessen Cover eine Sixtinische Madonna nebst lockigem Knaben in die Einsamkeit unserer Herzen schaute. Und daneben war nichts. Rein gar nichts. Niente. Kein Impffläschchen, keine Spritze, nicht mal eine letzte Ampulle Janssen von Johnson & Johnson. Eben einfach nur Leere. Wie damals bei Jesus in der Wüste.