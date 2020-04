Herr Russ-Mohl, Corona ist das Thema in den Medien. Macht es Ihnen noch Spaß, morgens die Zeitung aufzuschlagen?

Nur bedingt, ehrlich gesagt. Wir befinden uns immer noch in einer Corona-monomanen Berichterstattungsphase. Am Anfang war es aber noch schlimmer. Jetzt suchen wir ja wenigstens gemeinsam und vielstimmig nach einem Ausweg aus der Misere. Am Anfang hat mich irritiert, wie gleichgerichtet die Medien berichtet haben – ohne dass es einen Gleichrichter gegeben hätte.