Es ist eine Nachricht, die ganz nach dem Geschmack von Jens Spahn sein dürfte: Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für Bild am Sonntag zufolge ist der CDU-Bundesgesundheitsminister Deutschlands beliebtester Politiker. Auf die Frage, „von welchem der folgenden Politiker wünschen Sie sich im kommenden Jahr 2021 eine möglichst große Wirkung in der deutschen Politik?“ nannten 52 Prozent der Befragten seinen Namen. Er läge damit (in dieser Reihenfolge) vor Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sowie dem Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.

Ein mehr als respektables Ergebnis. Allerdings hat es ein paar Schönheitsfehler. Denn zum einen kann sich Spahn den aktuellen demoskopischen Rückenwind nicht wirklich zunutze machen. Bekanntlich kandidiert er nämlich nicht für den Mitte Januar zu wählenden Vorsitz seiner Partei, sondern hat sich vielmehr vor etlichen Monaten dafür entschieden, als eine Art Sozius von Armin Laschet anzutreten. Diese Entscheidung dürfte Jens Spahn inzwischen bitter bereuen, denn die Chancen des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, sich gegen seine Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen durchzusetzen, sinken praktisch von Tag zu Tag.