Streecks Weg in die Politik ist von zwei Phasen seines Berufslebens bestimmt: Es liegt auf der Hand, dass seine Beobachtungen und Erlebnisse während der Corona-Pandemie dabei eine Hauptrolle spielen. Streeck war eines der prominentesten Gesichter dieser Pandemie. Als wir uns in seinem Büro in der Uniklinik Bonn treffen, erzählt er aber zunächst nicht von der Pandemie, sondern von seinen neun Jahren in den USA, wo er zuletzt als Professor am Walter Reed Army Institute of Research in Silver Spring an Impfstoffen gegen HIV forschte.