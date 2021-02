Ninve Ermagan (Foto privat) ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und Tochter assyrischer Christen. Die 21-jährige Studentin bloggt über den Nahen Osten und die Rolle der Frau in patriarchalen Kulturkreisen.

„Bereust du deine Sünden?“ fragt Ayhan seine Schwester, bevor er abdrückte. Direkt an einer Bushaltestelle an der Tempelhofer Oberlandstraße in Berlin passierte es. Er schoss ihr nicht einmal, nicht zweimal, sondern ganze dreimal in den Kopf.

Heute vor 16 Jahren wurde die Kurdin Hatun Sürücü von ihrem jüngsten Bruder ermordet. Ein sogenannter Ehrenmord, der bundesweit Schlagzeilen machte und aufzeigte, dass viele Frauen aus patriarchalen Kulturkreisen auch hier in Deutschland kein selbstbestimmtes Leben führen können. Doch warum platzieren streng religiöse Familien die Ehre der gesamten Familie zwischen den Beinen der Frau?