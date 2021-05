Selten konnte man in Echtzeit dem Niedergang des Journalismus in Deutschland so eindrucksvoll zusehen wie vor gut einer Woche bei „Anne Will“. Luisa Neubauer (Fridays for Future, Die Grünen) nutzte die Sendung, um eine Attacke auf Armin Laschet und seine CDU zu reiten. Das Vehikel hierfür war der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes und CDU-Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen.

„Sie legitimieren rassistische, antisemitische, identitäre und übrigens auch wissenschaftsleugnerische Inhalte, verkörpert durch Hans-Georg Maaßen“, warf Neubauer Laschet vor. Und das deshalb, weil dieser nicht schärfer gegen Maaßen vorgehe. Das sei „hoch gefährlich“ für die Demokratie. Aktivisten von „Fridays for Future“ würden im Osten mitunter bedroht, und für diese Stimmung seien auch Hans-Georg Maaßen und damit indirekt Armin Laschet verantwortlich.