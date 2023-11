Man merkt ihm an, dass die Worte, die er spricht, lange in ihm gebrodelt haben, vermutlich auch wegen der gesagten und ungesagten Worte anderer Politiker und Parteifreunde. Zum Beispiel des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der auch Ex-Außenminister ist, und seiner grünen Nachfolgerin Annalena Baerbock, die Steinmeiers desolate Halbherzigkeit und sein Taktieren gegenüber Israel beziehungsweise jenen fortsetzt, die den Staat der Juden vernichten wollen und dies mit einem Massenmord gerade belegten. „Es gibt nicht die eine Sichtweise in dieser furchtbaren Situation. Das hab’ ich ja auch vor den Vereinten Nationen deutlich gemacht“, sagte Baerbock, die damit die Enthaltung Deutschlands in der Uno-Vollversammlung gegenüber einer anti-israelischen Resolution rechtfertigte. Man muss sich das verdeutlichen: Deutschlands Regierung, die das Existenzrecht Israels als Staatsräson behauptet, drückt sich vor einem eindeutigen „Nein“ zu einer Resolution, die den Hamas-Terror gegen Israels Bürger nicht verurteilt.