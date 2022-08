Gitta Connemann

Sie hält das Thema Quote für den falschen Ansatz. Und auch wenn es Unfrieden in die Parteitagsregie bringt, redet sie weiter über das Thema. „Natürlich brauchen wir mehr Frauen in der Politik“, sagt sie Cicero. „Aber Frauen dürfen nicht auf ihr Geschlecht reduziert werden. Sie wollen und können an ihrer Leistung gemessen werden.“ Mit einer Quote würden aber alle „in dieselbe Schublade gesteckt“. Connemann ist eine Frau, die sich schnell hochgearbeitet hat: Aufgewachsen auf einem Hof in Ostfriesland, Lehre zur Schuhverkäuferin, anschließend Jurastudium. Nach sechs Jahren in der Kommunalpolitik wurde sie 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags. Da war Connemann gerade einmal 38 Jahre alt.