Manuel Atug ist Cyber-Experte, Gründer und Sprecher der unabhängigen AG Kritis, die sich für den Schutz kritischer Infrastruktur einsetzt. Ihre Expertise wird von Bund und Ländern bei neuen Gesetzen genutzt.

Herr Atug, die Flutkatastrophe hat auch Ihr Elternhaus getroffen. Der Deutsche Wetterdienst hatte schon Tage vorher davor gewarnt. Warum waren Ihre Eltern trotzdem überrascht?

Meine Eltern leben seit 50 Jahren an der Wupper, in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses. Genau genommen hat es daran gelegen, dass der höchste Wasserstand bei Überschwemmungen bei 30 Zentimeter lag, diesmal waren es aber 1,50 Meter bis 1,70 Meter. Ihre Vorbereitung war also schlichtweg unterdimensioniert. Da kann man einfach nichts mehr tun – egal ob mit oder ohne Warnung.

Waren Ihre Eltern denn gewarnt?

Ja, sie konnten wichtige Dinge in Sicherheit bringen. Bei ihren Nachbarn sah das anders aus. Die haben davon nichts mitbekommen, da stand die ganze Wohnung unter Wasser. Da sind Schäden entstanden, die hätten vermieden werden können, wenn alle zeitnah informiert gewesen wären. Die Warnkette war einfach lückenhaft.

Woher wussten Ihre Eltern denn von der Flut?

Ich habe ja Unwetter-Warnungen über die Nina-Warnapp bekommen. Die waren ein bisschen kryptisch und nicht so ganz verständlich. Aber ich hab dann einfach noch ein bisschen im Internet recherchiert. Der WDR hat für das Oberbergische lange Zeit wenig gewarnt. Da war nur von Starkregen die Rede, nicht von einer Flut.

Die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz hat bisher mehr als 170 Todesopfer gekostet, doch der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, sagt, die „Warnstruktur“ in Deutschland sei in Ordnung. Teilen Sie seine Einschätzung?

Ja, zu großen Teilen teile ich die tatsächlich. Das MoWaS, das mobile Warnsystem, das das BBK betreibt, ist eine Plattform, das die Warnungen sowohl an die Apps verschickt als auch an die öffentlich-rechtlichen Medien, die Deutsche Bahn und die Infotafel-Betreiber für U-Bahnen. Wer die Nachrichten dann einstellt, wer sie absendet und mit welcher Formulierung, das obliegt nicht dem BBK, sondern den Verantwortlichen in den Ländern.

Das Bundesamt legt also die Hände in den Schoß, weil die Zuständigkeit bei den Ländern liegt. Ist nicht genau diese Warnstruktur das eigentliche Problem?

Sagen wir es mal so: Das BBK würde ja gerne die Verantwortung übernehmen im Katastrophenschutz. Aber im Grundgesetz ist geregelt, das BBK hat nur die Hoheit im Spannungs- und Verteidigungsfall. Umgekehrt ist es so, wenn wir Hilfe im Katastrophenschutz brauchen, kann das BBK nur empfehlen oder Hilfe anbieten. Die Länder und Kommunen können das annehmen. Sie können es aber auch sein lassen. In der Regel fragen sie dann aber nicht das BBK als Amtshilfe an, sondern die Bundeswehr. Das macht doch eigentlich keinen Sinn so herum.

Warum hat Herr Schuster das nicht öffentlich thematisiert?