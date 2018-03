Die Deutschen sind Virtuosen der Selbstschädigung. Kaum einer Sache widmet man sich hierzulande mit solcher Inbrunst und Hartnäckigkeit wie der Selbstdemontage. Gäbe es ein Krankheitsbild wie Suizidphilie, eine Liebe zum Selbstmord, Deutschland böte für diese Störung optimales Anschauungsmaterial. Das jüngste Beispiel für die in Deutschland so hingebungsvoll gepflegte Autoaggression ist der Umgang mit dem so genannten Diesel-Skandal. Natürlich, einzelne Automobilunternehmen haben sich nicht an Gesetze gehalten. Schlimmer noch: Sie haben bewusst versucht, zu hintergehen, zu manipulieren und zu betrügen. Das sind Straftatbestände und sie gehören geahndet.

Doch damit belässt man es hierzulande nicht. Vielmehr setzt man alles daran – „man“, das sind ein Großteil der Medien, des Politbetriebes und der Interessenverbände –, der Dieseltechnologie und dem Industrieprodukt und Fortbewegungsmittel Auto zu schaden. Dass damit der deutsche Wohlstand – nicht nur in den betroffenen Branchen – massiv gefährdet und die zentrale Schlüsselindustrie attackiert wird, scheint keine Rolle zu spielen.

Entsprechend gleicht die Aufbereitung des Themas „Diesel“ seit 2015 einer Farce. Gefragt ist, so hat man den Eindruck, nicht Aufklärung und nüchterne Einschätzung. Um Differenzierung geht es schon mal gar nicht. Nein, es geht um Anklage. Dem Diesel soll der Garaus gemacht werden – einem Antriebsaggregat, das noch vor wenigen Jahren aus guten Gründen (sein Nutzwirkungsgrad etwa ist deutlich höher als beim Otto-Motor) als vergleichsweise ökologisch galt. Doch um eine sachliche Auseinandersetzung oder gar um naturwissenschaftliche Fragen geht es schon lange nicht mehr. Der Diesel ist zum Symbol geworden. Und eine Koalition aus Umweltaktivisten und Gesellschaftsmodernisierern nutzt es als Hebel gegen den Individualverkehr.

Auch Fahrräder produzieren Feinstaub

Also vermischt man munter Themen. Ob etwa gerade von Feinstaub die Rede ist oder von Stickoxiden, ist nicht bei jeder Wortmeldung klar zu unterscheiden. Ist aber auch egal, schließlich geht es um die Rettung der Umwelt. Deshalb übersieht man auch, dass etwa die Feinstaubbelastung in der Luft unserer Städte sehr viele Ursachen hat. Sogar Fahrräder produzieren Feinstaub, zum Beispiel durch den Felgenverschleiß. Und der liegt deutlich höher (3,0 bis 4,0 mg/km) als der eines Dieselmotors (0,2 bis 0,5 mg/km). Fahrräder raus aus den Innenstädten? Doch das nur nebenbei.

Grenzwerte wurden nicht am Berg Sinai in Granit gemeißelt, sondern sind von Menschen gemacht. Genauer: Grenzwerte sind politische Werte, keine wissenschaftlichen. Das wird besonders schön an den Grenzwerten für Stickoxide deutlich. Am Arbeitsplatz etwa dürfen es 950 Mikrogramm je Kubikmeter sein, im Straßenverkehr gerade mal 40 Mikrogramm. Sollten also Messstationen tatsächlich dauerhafte Überschreitungen der Grenzwerte im Straßenverkehr melden, bedeutet das noch lange nicht, dass sich eine Straßenkreuzung in eine Stickoxidhölle verwandelt hat. Das liegt auch daran, dass die Stickoxidemissionen im Straßenverkehr seit 1990 laut Bundesumweltamt um nahezu 70 Prozent gesunken sind. Schon allein diese Tatsache sollte ausreichen, an das Thema gelassen heranzugehen. Aber Gelassenheit wäre Verrat an der guten Sache.

Penetrante Selbstgerechtigkeit

Lieber legt man das Alltagsleben und die Mobilität von Millionen Menschen in die Hände von ein paar Dutzend selbsternannten Weltrettern. Dass die sich hochtrabend und offiziös „Deutsche Umwelthilfe“ nennende Organisation nicht nur durch ihre penetrante Selbstgerechtigkeit auffällt, sondern auch durch zweifelhafte Abmahnmethoden, mit deren Hilfe man als „klageberechtigter Verbraucherschutzverband“ bei Mittelständlern und Privatpersonen abkassiert, macht die Sache doppelt peinlich.

Gerierte sich ein Gerhard Schröder noch als Kanzler aller Autos, so hängt die derzeitige Amtsinhaberin ihr Fähnchen lieber in den Wind des vermeintlich autokritischen Zeitgeistes. Das ist gefährlich, weil man hier dicht am Herzen des Industriestandortes Deutschland herumoperiert und zugleich wissenschaftliche Standards über Bord schmeißt. Der Diesel-Motor auf seiner aktuellen Entwicklung ist eine durchaus umweltfreundliche Technologie. Aber das ist der Bevölkerung nach Jahren gegenteiliger Agitation kaum noch zu vermitteln.

Die deutsche Regierung wäre gut beraten, aufklärend zu wirken und nicht ideologisch verblendeten Scharfmachern zu folgen, deren Empörungsinszenierungen auf Uninformiertheit und Verunsicherung setzen. Doch in Deutschland schadet man lieber sich selbst und nennt das ganze „Fortschritt“. Das ist, siehe Atomausstieg und Migrationskrise, eine bewährte Strategie deutscher Politik.