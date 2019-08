Seit mittlerweile fast anderthalb Jahrzehnten sind sie zwar an keiner Bundesregierung mehr beteiligt, aber das wäre auch überhaupt nicht nötig gewesen. In unweiser Voraussicht haben zwischenzeitlich nämlich sämtliche Koalitionen (von Groko 1 über schwarz-gelb bis Groko 2 und Groko 3) nichts anderes getan, als das bündnisgrüne Parteiprogramm durchzusetzen: von der Energiewende über die „Ehe für alle“ und eine Migrationspolitik der offenen Grenzen bis zur CO 2 -Steuer, die selbstverständlich auch dann kommen würde, wenn der Effekt fürs Klima gleich null wäre.