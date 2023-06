Es ist nicht schwer, die sogenannte Netzgemeinde zu empören. Darum ist es eigentlich keine Meldung wert, dass es der Zeit vor kurzem gelungen ist, eine solche Empörungswelle auszulösen. Erstaunlich ist nur, was dafür reichte: ein Artikel über den demografischen Wandel, der darauf abzielte, dass immer mehr Deutsche aus Migrantenfamilien stammen und das Land so multikulturell sei wie noch nie. Im Grunde eine weder neue noch überraschende Erkenntnis. Trotzdem entbrannte sofort ein Streit um den Begriff „urdeutsch“, der im Text für jene gewählt wurde, die schon ein paar Generationen länger hier leben als die meisten „Neudeutschen“.

Wer zu viele Stunden auf Twitter verbringt, erkannte darin mindestens einen „gefährlichen Tabubruch“ wenn nicht direkt „AfD-Rhetorik“, und das, ohne mehr als nur den Teaser gelesen zu haben. Die ganz normalen Reflexe einer Netzgemeinde also, die ihre Energie darauf verschwendet, mit wildfremden Menschen zu streiten, die sich „Sonnenbank91“ oder „Dubidu“ nennen und einen Kaktus als Profilbild verwenden.

Kollektivismus setzt Liberalismus unter Druck

Trotzdem ist die Reaktion auf den Zeit-Artikel bemerkenswert, zeigt er doch exemplarisch eine Entwicklung, die seit längerem sehr erfolgreich im Gange ist. Eine Entwicklung weg von universellen Werten und hin zu einer Einteilung der Gesellschaft anhand von Hautfarbe, Abstammung oder Religion. In der ganzen Empörung über den Artikel, der den seltsamen Titel „Sie werden die Mächtigen sein“ trägt, wird ganz selbstverständlich in diesen „Wir“-gegen-„die“-Schablonen gedacht.

Wann sind wir eigentlich an diesen trostlosen Punkt gekommen? In der liberalen Demokratie zählt nicht, wie jemand aussieht, sondern welche Werte er teilt. Ist er für Meinungs- und Religionsfreiheit, für Gewaltenteilung, für die Gleichberechtigung der Geschlechter? Wenn ja, ist er ein liberaler Demokrat, wenn nicht, etwas anderes. Vielleicht ein Rechtsextremer, vielleicht ein religiöser Fanatiker, vielleicht ein Kommunist, aber auf keinen Fall jemand, dem die offene Gesellschaft etwas bedeutet.

Hier verläuft auch die einzige relevante Linie in der liberalen Demokratie, die zwischen ihren Unterstützern und ihren Feinden, und darum sagen Hautfarbe oder Herkunft nichts aus. Genau das ist schließlich das große Versprechen des Westens, dass er Menschen nicht zu Geiseln ihrer Herkunft macht, sondern jedem die Möglichkeit bietet, sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Um eben diesen Universalismus – den Schatz des Westens – ist es in den letzten Jahren aber irritierend still geworden. Lieber wird mit destruktiver Begeisterung angeprangert, wie rassistisch der Westen sei, und das von den Institutionen abwärts bis hin zur Smalltalk-Frage „Wo kommen deine Eltern her?“. Die Realität ist aber eine andere, und uneingestanden wissen das auch jene Politaktivisten, die den Westen so gerne verdammen, da sie sonst wohl kaum für eine möglichst großzügige Aufnahme von Flüchtlingen sein könnten. Über das Privileg, in einer liberalen Demokratie zu leben, wird in den medialen Debatten kaum gesprochen. Wie auch, wenn das zeitgeistige Narrativ das einer unterdrückenden Mehrheit und vieler unterdrückter Minderheiten ist.

Stattdessen wird von vielen Journalisten und Aktivisten mit zum Teil kaum verhohlener Schadenfreude vorgerechnet, dass „schon bald“ die „Urdeutschen“ (von den besonders sprachsensiblen Kritikern übrigens gerne wertneutral „Kartoffeln“ genannt) nur noch eine Minderheit unter anderen sein werden. Nun könnte man fragen, warum das eigentlich ein erstrebenswertes Ziel sein sollte, während der umgekehrte Wunsch, Deutschland möge sich demografisch nicht wandeln, als Beleg einer rechten Gesinnung gilt? Letztlich sind beide Blicke auf die Demografie jedoch rassistisch unterfüttert, da das Individuum darin keine Bedeutung hat, sondern nur noch Kollektive, die zudem direkt für das Gute oder das Böse stehen.

Universelle Werte ermöglichen ein Leben in Freiheit

In dieser Denkweise, die in den letzten Jahren wieder erheblich an Popularität gewonnen hat, steckt der Sprengstoff, der das universelle Projekt langfristig zum Scheitern bringen kann. Umso unverständlicher ist es, mit welcher Selbstverständlichkeit mittlerweile in Aktivistenkreisen, aber auch in den Medien und der Politik Menschen bestimmten Gruppen zugeordnet werden, denen sie nur aufgrund äußerer Merkmale angehören. Die universellen Werte, auf denen die liberale Demokratie aufbaut, sind aber geistige Werte, die man keinem Menschen von außen ansieht. Diese Werte sind es, die ein Leben in Würde und Freiheit möglich machen.

Die Frage ist also nicht, ob „die Migranten“ künftig „die Macht“ haben werden, sondern stattdessen, ob die Bürger dieses Landes auch in zehn, in zwanzig oder fünfzig Jahren die Werte der liberalen Demokratie teilen. Das allein ist entscheidend, denn es werden niemals „die Migranten“ oder „die Urdeutschen“ die Macht haben, sondern entweder liberale Demokraten oder eine Variante der zahlreichen unfreien Gesellschaftssysteme, die die Menschheit hervorgebracht hat.