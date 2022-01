So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der F.A.Z.

Mit Speck fängt man bekanntlich Mäuse, mit einer Bratwurst manchmal Impfmuffel, die sich, aus welchen Gründen auch immer, den „Piks“ gegen Corona noch nicht abgeholt haben. Thüringen war der Vorreiter beim Locken mit der Wurst. An vielen Orten Deutschlands wurde das nachgeahmt. Zur Belohnung fürs Impfen gab‘s manchenorts auch mal Glühwein, Freikarten für Sportereignisse oder ein Freilos bei einer Online-Lotterie. In Österreich hat am Heiligen Abend eine 18-jährige Schülerin bei einer TV-Weihnachtslotterie ein Einfamilienhaus im Wert von 500.000 Euro gewonnen. Ihr „Los“: der Impfnachweis.

Ja, die Menschen verhalten sich bisweilen seltsam. Nicht jeder, der das Coronavirus noch immer auf die leichte Schulter nimmt, ist deshalb ein Querdenker, der in Bill Gates den Hauptverantwortlichen für diese Pandemie sieht. Mancher denkt halt nur insofern „quer“, als er sich einfach nicht aufraffen kann, sich aus dem Fernsehsessel in ein Impfzentrum zu bewegen. Kleine Geschenke können da die Vorfreude aufs Impfen schon anheben. Aber mal ehrlich: Wer nur wegen der Aussicht auf eine Gratis-Wurst an die eigene Gesundheit denkt, der ist doch ohnehin irgendwie verloren, oder?