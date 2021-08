Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich jüngst dafür ausgesprochen, in der Corona-Pandemie die Messgröße eines Inzidenzwerts von 50 aus dem Infektionsschutzgesetz zu streichen — darüber könnte der Bundestag noch vor der Wahl am 26. September entscheiden. Im ZDF-Morgenmagazin sagte er, der Wert von nicht mehr als 50 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen habe für eine ungeimpfte Bevölkerung gegolten. Die aktuelle bundesweite Inzidenz liegt inzwischen bei 56,4, nun soll diese bald keine Rolle mehr spielen.

In Nordrhein-Westfalen beispielsweise blieb die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 die einzige Kennziffer, ab welcher dann die sogenannten „3G-Regeln“ – geimpft, genesen, getestet – etwa für Besuche in der Innengastronomie gelten. Spahn zufolge sollen die anderen Bundesländer bald folgen.

Hospitalisierung als neuer Richtwert

Der neue Parameter sei demnach die Hospitalisierungsrate der Covid-19-Patienten. Die Auslastung der Krankenhäuser in Deutschland soll ein exaktes Bild der Pandemie-Auswirkungen schaffen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für hospitalisierte Covid-19 Fälle aktuell bei 1,28; sie schwankte in den vergangenen Monaten weniger stark als die Zahl der Neuinfektionen.

Vom Herbst an soll es Spahn zufolge keine Einschränkungen mehr für Geimpfte, Getestete oder Genesene geben – das soll auch einen Anreiz fürs Impfen schaffen. Tatsächlich liegt für Geimpfte der Schutz vor einer Hospitalisierung laut RKI bei mehr als 90 Prozent – auch bei der Delta-Variante. „Dass die Impfung sowohl mit dem Impfstoff von Biontech als auch mit dem von Astrazeneca nahezu sicher vor Krankenhausaufenthalten schützt, sollte nachdrücklicher kommuniziert werden“, ist in einer Studie der Universität Erfurt zu lesen.

Hingegen weist ein RKI-Bericht die Quote ungeimpfter Covid-Patienten auf Intensivstationen mit 94 Prozent aus. Allerdings steigt auch die Zahl der Impfdurchbrüche.

SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach zufolge steige bei allen Corona-Vakzinen das Risiko eines Impfdurchbruchs nach sechs Monaten an. In der Regel seien Erkrankungen nach Corona-Impfdurchbrüchen nicht so gefährlich wie Erkrankungen bei Ungeimpften, doch einer neuen Studie nach komme es bei 19 Prozent der Menschen mit Impfdurchbrüchen zu Long-Covid. Zudem seien infizierte Geimpfte genauso ansteckend wie Ungeimpfte, wenn auch nicht so lange.

NRW weist die höchste Inzidenz auf

Den aktuell höchsten Inzidenzwert an Neuinfektionen gibt es Nordrhein-Westfalen, der bei 103,3 liegt. Am Vortag waren es noch 99,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gewesen; vor einer Woche hatte der Wert noch 57,2 betragen. In Leverkusen liegt die Inzidenz schon bei 205,8. Inzwischen haben alle Kreise und kreisfreien Städte in NRW die Schwelle von 50 übertroffen.

Cicero-Redaktion / dpa