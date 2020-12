Prof. Dr. Gernot Marx ist Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care an der Uniklinik RWTH-Aachen. Er ist Sprecher des wissenschaftlichen Arbeitskreises Intensivmedizin der deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) und Präsident Elect der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin).

Herr Marx, wie sieht gerade Ihr Alltag aus? Wie ist die Situation auf den Intensivstationen?

Wir versorgen jedes Jahr auf deutschen Intensivstationen zwei Millionen Patienten. Wir sind es also gewohnt, viele kritisch kranke Patienten zu behandeln, und weit über 90 Prozent können wir auch erfolgreich zurück ins Leben bringen. Allerdings haben wir momentan neben den Patienten, die regulär auf die Intensivstationen kommen, die Corona-positiven Patienten. Wir haben also normale Notfälle und dann noch die große Gruppe an Covid-19 Notfallpatienten. Wir behandeln gerade 4.000 Coronapatienten; die machen also einen großen Anteil aus.

Wie pflegeintensiv sind diese Patienten?

Zudem sind diese Patienten sehr aufwendig zu behandeln aufgrund der Schutzmaßnahmen. Wir sind momentan im zweiten Marathon nach dem ersten im März. Danach gab es zwischenzeitlich fast keine Covid-Patienten. Damals haben wir viele Operationen aus dem Frühjahr nachgeholt. Und jetzt ab Oktober ging es mit der zweiten Welle so richtig los. Aktuell sind wir wie ein Auto, das immer im hochtourigen Bereich fährt.

Heißt das, dass es jetzt Engpässe auf den Stationen gibt?

Nein, es gibt keine Engpässe, aber das Personal ist derzeit sehr gefordert. Sie müssen auch wissen, dass auch in normalen Zeiten in diesen Monaten immer die meisten Erkrankungen auftreten, also zum Beispiel die Grippe. Dazu kommt, dass manche Pfleger und Ärzte K1-Kontakte (Anmerkung: K1-Kontakte sind Personen, die mindestens 15 Minuten nahen Kontakt zu Corona-positiv Getesteten hatten) sind und sich plötzlich selbst in Quarantäne befinden.

Das kommt dann meistens aus dem privaten Bereich, da sind wir alle nicht vor gefeit; auch wenn man sich an die Regeln strikt hält. Insgesamt muss man sagen, dass die Situation besonders fordernd ist, und die Leute sind einfach ausgepowert.

