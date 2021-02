Am 16. März 2020, also vor gut elf Monaten, verkündete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder den ersten umfassenden Lockdown in der Geschichte der Bundesrepublik. Es dauerte nur wenige Tage und alle anderen Bundesländer schlossen sich den bayerischen Vorgaben an. Angesichts der damaligen Situation und den vielen Unwägbarkeiten war das eine gut zu begründende Entscheidung. Vorsicht ist kein Fehler, insbesondere nicht für Regierungen, die dem Wohl ihrer Bürger verpflichtet sind.

Doch in den vergangenen elf Monaten hat sich die Situation geändert. Das Virus ist inzwischen gut einschätzbar. Die Krankheitsverläufe, ihre Häufigkeit, ihre prozentuale Verteilung auf die Bevölkerung, Hospitalisierungsrate, Letalitätsrate und Mortalität – all das kennen selbst Laien zu Genüge. Auch mit den unterschiedlichen Formen der Pandemiebekämpfung hat unsere Gesellschaft ausreichend Erfahrung gemacht.