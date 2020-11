Diese „Schutzherren“-Funktion hat auf den Corona-Protesten nun die Alternative für Deutschland (AfD) übernommen. Während an diesem Mittwoch in Berlin die Polizei die Demonstranten mit Wasserwerfern vom Platz vor dem Brandenburger Tor spült, wandelt der im Frühjahr aus der AfD ausgeschlossene Brandenburger Andreas Kalbitz zusammen mit anderen AfD-Politikern aus Sachsen und Sachsen-Anhalt wenige Meter hinter den Polizeireihen hin und her und gibt fleißig Interviews in die Kameras der rechten und „alternativen“ Youtuber-Szene unseres Landes. Die Botschaft, wenig überraschend: unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt.