Cicero im Oktober

Haben Sie sich in letzter Zeit auch schon einmal bei dem Gedanken erwischt, einfach alles hinter sich zu lassen? Die Zelte abzubrechen und Deutschland den Rücken zu kehren? Und zwar nicht nur für ein paar Wochen, um der dunklen und kalten Jahreszeit zu entgehen, die uns jetzt wieder bevorsteht. Sondern richtig lange, womöglich sogar für immer.

Ich selbst erlebe es immer öfter, dass im Freundeskreis übers Auswandern gesprochen wird – nicht jedes Mal in vollem Ernst, mitunter nur als Ausdruck von Überdruss an den hiesigen Zuständen, die viele zunehmend als bedrückend empfinden: ein rigides gesellschaftliches Klima, politische Übergriffigkeiten bis in die engste Privatsphäre hinein. Und jetzt auch noch Inflation, Strom- und Gasknappheit bei gleichzeitig kontrafaktischem Beharren der Regierung auf die vermeintlichen Segnungen der deutschen Energiewende. Da kann einem durchaus die Idee kommen, dem Leben noch mal eine neue Wendung zu geben und sein Glück ganz anderswo zu suchen.

Ein Warnsignal

Meine Kollegen Ralf Hanselle und Daniel Gräber haben für unsere Titelgeschichte mit Menschen gesprochen, die diesen Schritt aus unterschiedlichsten Motiven tatsächlich gewagt haben. Zum Beispiel mit der Krankenpflegerin, die in der Schweiz Arbeitsbedingungen vorgefunden hat, bei denen sie wieder Erfüllung findet in ihrem Beruf. Oder ein Theatermacher, der sich wegen der Corona-Restriktionen nach Schweden aufgemacht hat – und dort die Einsamkeit genießt. Aber eben auch mit dem mittelständischen Unternehmer, dem am Standort Deutschland schlicht die Produktionskosten das Geschäft verhageln und der seinen Betrieb deshalb in die Vereinigten Staaten verlagern will.

Natürlich ist da der Vorwurf naheliegend: Eskapismus ist auch keine Lösung, und Deutschland ist immer noch eines der sichersten und wohlhabendsten Länder der Welt. Aber die nackten Zahlen – seit 2005 verlassen jährlich mehr Deutsche ihre Heimat, als aus dem Ausland zurückkehren – zeigen eben, dass da etwas ins Rutschen geraten ist. Es ist ein Warnsignal, das ernst genommen werden sollte.

Die Oktober-Ausgabe von Cicero können Sie jetzt am Kiosk oder direkt bei uns kaufen.

Sie sind Cicero-Plus Leser? Jetzt Ausgabe portofrei kaufen

Sie sind Gast? Jetzt Ausgabe kaufen