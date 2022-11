So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der F.A.Z.

Es geht in der Politik nicht ohne Kompromisse. Das gilt insbesondere in Koalitionen. Denn keine Partei kann nach der Wahl ihr Programm eins zu eins im Koalitionsvertrag unterbringen. Der wird deshalb nach der Methode „do ut des“ ausgehandelt: Ich mache dir ein Zugeständnis, damit du mir an anderer Stelle entgegenkommst.

Die Abmachung der in Berlin regierenden rot-grün-gelben „Fortschrittskoalition“ strotzt geradezu vor solchen Abmachungen. Nur drei Beispiele: Die SPD bekam den Mindestlohn, die Grünen mehr Klimapolitik, und die FDP setzte „keine Steuererhöhungen“ durch. Wobei sich jeder Partner mit mindestens einer Vereinbarung sehr schwer tat.