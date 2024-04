„Zerbricht die Ampel am Geld, Herr Lindner?“ Wer auf diese titelgebende Frage der sonntäglichen Talkshow von Caren Miosga eine konkrete Antwort des Bundesfinanzministers erwartet hatte, muss schon sehr naiv sein. Denn natürlich setzt sich Christian Lindner nicht vor laufende Kameras, um sich in die eine oder in die andere Richtung festzulegen und damit seine künftigen Handlungsspielräume einzuengen. Deswegen war auch die Aufforderung einer Journalistin vom „Redaktionsnetzwerk Deutschland“, der FDP-Chef möge sich doch bitte ausdrücklich dazu bekennen, diese Legislaturperiode bis zu ihrem regulären Ende mit SPD und Grünen weiter zu regieren, bestenfalls Wunschdenken. Denn natürlich würde Lindner lieber heute als morgen die Koalitionspartner wechseln. Das Problem ist nur: So einfach geht das nicht.

Die Parallelen zu 1982 Und damit wären wir auch schon bei einer historisch ähnlichen Situation, zu der jetzt immer wieder Parallelen gezogen werden: Das Ende der sozialliberalen Koalition im Jahr 1982, als das sogenannte Lambsdorff-Papier „für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“ des damaligen FDP-Bundeswirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff den Bruch mit der SPD besiegelte. Auch damals war Deutschland unter Bundeskanzler Helmut Schmidt ökonomisch in schweres Fahrwasser geraten; Sozialdemokraten und Liberale hatten sich aber auch wegen Nachrüstungsfragen auseinandergelebt. Doch seinerzeit reichte es eben, mit der Union zusammenzugehen, um neue Mehrheiten im Bundestag zu haben und Schmidt als Kanzler ablösen zu können. Heute hingegen müssten (Stichwort „Brandmauer“ gegen die AfD) zumindest die Grünen mitmachen, um Olaf Scholz vorzeitig aus dem Kanzleramt vertreiben zu können. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Deswegen spricht Lindner so, wie er eben spricht.