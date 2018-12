So erreichen Sie Christoph Seils:

Christoph Seils ist Ressortleiter „Berliner Republik“ von Cicero. Im Januar 2011 ist im wjs-Verlag sein Buch „ Parteiendämmerung oder was kommt nach den Volksparteien “ erschienen.

Drei Attribute waren es, mit denen Angela Merkel am Freitag gleich zu Beginn dieses historischen Parteitages in Hamburg ihre Sicht auf den Zustand der CDU umschrieb. Die CDU gehe „gut gerüstet, gestärkt und geschlossen“ in die Zukunft, sagt die Bundeskanzlerin und scheidende Parteichefin zur Begrüßung der 1001 Delegierten und vielen Gästen. Als sechs Stunden später das Ergebnis der Vorsitzendenwahl feststand, hatte sich gezeigt: Hinter jedes dieser drei Attribute gehört ein Fragezeichen:

Gut gerüstet? Gestärkt? Geschlossen?

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.