Herr Lechner, sind die Ergebnisse des nächtlichen Bund-Länder-Gipfels der Durchbruch in der Bewältigung der Migrationskrise?



Die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels sind ein Kompromiss und ein erster Schritt in die richtige Richtung. Jetzt kommt es darauf an, die Beschlüsse schnell und vollständig umzusetzen, damit sie auch Wirkung erzielen. Ob das zum Beispiel die Landesregierung bei uns in Niedersachsen macht, glaube ich noch nicht. Ich kann dazu weder bei unserer SPD-Innenministerin noch bei ihrem grünen Koalitionspartner die ausreichende Motivation erkennen. Vor allem das unangekündigte Abschieben wird die Landesregierung, so befürchte ich, nicht umsetzen.



Was ist mit dem Kompromiss aus Ihrer Sicht gelungen?



Wichtig ist es, die Anreize, nach Deutschland zu kommen, zu reduzieren. Das ist mit der Einführung von Sachleistungen via Bezahlkarte statt Bargeld und der Entscheidung, Analogleistungen erst nach 36 statt nach 18 Monaten zu zahlen, zunächst verbessert worden. Auch die Einigung auf schnelle Asylverfahren ist gut. Ebenso ist es richtig, konsequent und schnell rückzuführen. Es ist auch richtig, anerkannten Asylbewerbern Arbeitsangebote zu machen und sie somit aus dem Sozialbezug zu holen.