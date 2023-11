Landrat Stefan Kerth tritt aus der SPD aus - „Viele Bürger fühlen sich an DDR-Zeiten erinnert“

Stefan Kerth, Landrat in Vorpommern-Rügen, hat am Montag seinen Austritt aus der SPD verkündet. Als Grund führte er die verfehlte Migrationspolitik an. Im Cicero-Interview nennt Kerth weitere Politikfelder, die ihn von seiner Partei entfremdet haben. Dazu gehören das Bürgergeld und der Umgang mit der Polizei.