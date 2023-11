So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Der alte Bürokratenwitz wurde nun also auf höchster Ebene durch die gestrige Ministerpräsidentenkonferenz als politische Wirklichkeit bestätigt: Und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man ’nen Arbeitskreis. Der heißt in der hohen Politik dann Kommission, und zwar im aktuellen Fall „zu Fragen der Steuerung der Migration und der besseren Integration in Abstimmung mit den Ländern“. Und darin sitzen werden laut Bundeskanzleramt die üblichen Kandidaten für solche Kommissionen, nämlich „gesellschaftliche Gruppen … zum Beispiel Kirchen und Gewerkschaften, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Organisationen, die sich für die Belange von Asylbewerbern einsetzen“. Jedenfalls offenbar niemand, der sich für die Senkung der Zuzugszahlen besonders stark machen dürfte.

Dem Vernehmen nach hat sich vor allem der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann dafür stark gemacht. Die Grünen wissen erfahrungsgemäß am besten, wie man über solche Gremien eigene Sympathisanten platziert und das politische Vorfeld im eigenen Sinne beackert.