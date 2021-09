Zunächst hatte Adolf Hitler den Berlinern die Illusion vermittelt, zu einem auserwählten Volk zu gehören, das Anrecht auf so vieles hat. Da der deutsche Reichskanzler kurz nach seiner Wahl damals noch kein Geld herbeizaubern konnte – auf die Idee, es einfach ohne jede geldpolitische Vernunft drucken zu lassen, kam das Regime erst sehr viel später –, realisierte er eine seiner größten Illusionen. Er wollte die „Volksfeinde“ mit Enteignung bekämpfen. Das kam nicht überraschend. Schon das Parteiprogramm der NSDAP forderte seit 1920 Enteignungen, auch von Grund und Boden. Nach 1933 wurden zunächst Juden durch Ausplünderung enteignet, nach 1939 wurden ganze Staaten überfallen und ausgeplündert. Wohl nie in der Geschichte wurden so viele Grundstücke enteignet.