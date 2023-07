Die Demokratie ist in Gefahr. Wieder einmal. Diesmal, weil die AfD in Thüringen einen Landrat und in Sachsen-Anhalt einen Bürgermeister stellt. Und weil sie in Umfragen – nicht nur in Ostdeutschland – von Rekordwert zu Rekordwert eilt.

Was genau daran demokratiegefährdend sein soll, wenn Bürger ihr demokratisches Recht für sich in Anspruch nehmen, leuchtet zwar nicht unmittelbar ein. Dies gilt umso mehr, als Demokratie, wie jeder Markt, nach den Prinzipien von Angebot und Nachfrage funktioniert und die AfD anzubieten scheint, was viele Wähler nachfragen. Aber vermutlich ist das zu simpel gedacht und übersieht politische Prinzipien.

Klar ist allerdings, dass die Demokratien westlichen Typs einem erheblichen Veränderungsdruck unterliegen. Und das hat zunächst wenig mit den Wahrergebnissen der AfD, des Rassemblement National, der Fratelli d’Italia, den Sverigedemokraterna oder anderen vergleichbaren Parteien zu tun. Wer so argumentiert, argumentiert unseriös und verwechselt Ursache und Wirkung.