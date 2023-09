Wenn Frank Elstner in den 1980er-Jahren bei „Wetten, dass…?“ sein Publikum begrüßte, dann kannte seine Begeisterung über die Stadt, in der er gerade war, keine Grenzen. Wo immer er auftrat, versicherte er dem Publikum mit treuherzigem Blick, hier – beispielsweise in Hagen – gastiere und moderiere er am allerliebsten. Genau genommen hatte der TV-Star nur Lieblingsstädte. Doch das Publikum in der jeweiligen Stadthalle war glücklich.

In gewisser Weise ist der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ein Nachfahre Elstners. Auch der Oppositionsführer begeistert seine Zuhörer gerne mit dem Hinweis, genau hier, „hier bei Ihnen“, sei Deutschland. „Nicht Berlin, nicht Kreuzberg, Gillamoos ist Deutschland“, schmeichelte er am Montag seinen Zuhörern beim großen Jahrmarkt im niederbayerischen Abensberg. Und die freuten sich; warum auch nicht?