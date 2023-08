Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär‘, wär‘ Markus Söder heute (vielleicht) Bundeskanzler. Also, wenn damals nicht Armin Laschet den Vorzug bekommen und die vergangene Bundestagswahl aus Sicht der Union nicht dramatisch gegen die Wand gefahren hätte. Wenn anschließend nicht die SPD mit knapper Mehrheit vor der Union gelandet wäre und wir heute deshalb nicht die Ampelkoalition auf Bundesebene hätten, die sich derzeit ähnlicher Beliebtheitswerte erfreut, wie wir sie, sagen wir, sonst nur von Menschen kennen, die beruflich Knöllchen an Falschparker verteilen.

Ja, wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär‘, wär‘ die Union, wie es einer Opposition gut zu Gesicht stehen würde, voll auf Konfrontationskurs mit der unbeliebten Ampelregierung und würde sich nicht vor allem mit sich selbst und irgendwelchen Brandmauer-Debatten beschäftigen, mit denen man sich selbst am Nasenring durch die Manege führt; dirigiert von linksgrünen Medien und Politikern, inklusive Friendly Fire aus den eigenen Reihen.

Wenn sie das täte, die Union, wäre die AfD derzeit in Umfragen wohl nicht bei um die 20 Prozent, während die Union auf Bundesebene deutlich weniger profitiert von den Schwächen der Ampel, als man das von einer politischen Kraft ihrer Größe erwarten müsste. Und wenn dem so wäre, könnte sich Markus Söder vor den bayerischen Landtagswahlen im Herbst entspannt zurücklehnen – dann ein gutes Ergebnis einfahren und anschließend weiter zusehen, wie sich die Ampel selbst demoliert und in der Wählergunst weiter fällt.

Bei Söder weiß man nie

Dass es in Bayern in wenigen Monaten zu einem Rotgrüngelb-Rutsch kommen könnte, ist immerhin ausgeschlossen. Insofern: Ein bisschen entspannt kann Markus Söder auf Landesebene schon sein. Aber selbstverständlich wäre Markus Söder nicht Markus Söder, wenn er nicht wollen würde, dass auf die Ampelkoalition auf Bundesebene auch irgendwann wieder ein Unionskanzler folgen wird – und dafür braucht die Union noch eine Schippe mehr Stimmen, die AfD eine Schippe weniger Stimmen als in den aktuellen Umfragen. Und, Stand Kanzlerfrage derzeit, Friedrich Merz mehr als 16 Prozent Zustimmung aus der Bevölkerung, ob er ein guter Kanzler wäre. So das Ergebnis einer aktuellen Umfrage.

Macht es also überhaupt noch Sinn, Friedrich Merz, der seinen Laden und all die Merkelianer darin offenkundig nicht richtig im Griff hat, perspektivisch ins Rennen um die nächste Kanzlerkandidatur zu schicken? Oder wird es langsam schon an der Zeit, über einen alternativen Kandidaten nachzudenken und dafür schon langsam, aber sicher erste Kommunikationsgrundlagen zu schaffen? Und wer wäre eigentlich ein guter alternativer Kandidat? Glaubt man Markus Söder, wäre er das schonmal nicht. Also: Stand heute. Bei Söder weiß man schließlich nie.



Aber trotz guter Umfragewerte für seine eigene Person schloss Söder im ARD-Sommerinterview am Sonntag eine eigene Kanzlerkandidatur auf Nachfrage aus: „Ich hätte nie gedacht, dass unser Land – Deutschland – mal so ins Schlingern kommt. Das muss man so sagen. Ich helfe sicherlich mit – auch aus Bayern und auch von der CSU – dass dieses Deutschland wieder in Fahrt kommt, aber nicht als Kanzler“, sagte er.

Außerdem stellte Söder richtigerweise fest: „Die Deutschen sind extrem verunsichert. Das ist ja auch der Grund, warum zum Teil die AfD wächst: Weil Leute sogar in Sorge sind, dass das System nicht mehr funktionieren könnte.“ Und weiter: „Da braucht es von Unionsseite das, was die Union am besten kann: Sicherheit vermitteln – also, Stabilität und Sicherheit.“ Und dafür gab Söder obendrein noch ein, sagen wir, rhteorisches Gegenmittel für die AfD zum Besten: „Bayern-Power statt Bundes-Trauer.“ Jeder, wie er rhetorisch mag.

Kritik oder Rückenwind?

Blick nach Bayern: Den Vorwurf, der Freistaat würde zu wenig in Sachen Erneuerbare Energien unternehmen, wollte er im Gespräch mit Matthias Deiß, stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, dann nicht gelten lassen, und kritisierte – nicht ganz zu unrecht, muss man sagen – dass sich die Erneuerbare-Energien-Kritik an Bayern stets am Thema Windkraft entzündet, obwohl der Freistaat in anderen Bereichen, etwa der Wasserkraft und der Solarenergie, vergleichsweise gut dasteht. Außerdem habe Bayern, so Söder, seit er Regierungschef ist, die Erneuerbaren um 50 Prozent ausgebaut.

Dem stellte Deiß eine aktuelle Petition entgegen, die rund 400 Bürgermeister in Bayern unterzeichnet haben, darunter auch einige aus der CSU, wonach es beim Thema Erneuerbare mehr Beschleunigung brauche; insbesondere bei der Windenergie. Deiß wertet das als Kritik an Söder, Söder wertet das als „Rückenwind“ für Söder. Politik ist eben immer auch eine Frage der Perspektive. Der CSU-Chef sagte: „Ist doch klar, dass wir da was tun müssen.“ Und er versprach, sich mit den Unterzeichnern der Petition zum Gespräch treffen zu wollen.

40 Plus als Ziel

Mehr Meldenswertes gab es im Sommerinterview mit Söder nicht. Der gab sich nämlich gewohnt überdendingenstehend und ließ sich nicht aus der Reserve locken. Warum auch? Wie man es nicht macht, konnte er sich vorab bei Friedrich Merz abgucken. Und im Gegensatz zu Merz, hat Söder seinen Laden ja im Griff.

Die Landtagswahlen in Bayern finden dieses Jahr jedenfalls am 8. Oktober 2023 statt. Jüngste Umfragen sehen die CSU bei knapp 40 Prozent und die Freien Wähler auf Augenhöhe mit den Grünen bei 14 Prozent, AfD bei 13 Prozent, die SPD wäre einstellig bei 9 Prozent und Linke und FDP würden die 5-Prozent-Hürde nicht schaffen. Wenn für die CSU alles nach Plan läuft, holt die Partei dieses Mal also ein Ergebins von 40 Plus. Wenn alles nach Plan läuft.





