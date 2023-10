Echte Regierungskrisen werden nicht im Spiegel oder in Bild ausgerufen – und schon gar nicht von bayerischen Ministerpräsidenten. Echte, also wirklich ernste Regierungskrisen spielen sich im Bundestag ab. Nur auf dem Parkett des Hohen Hauses kann man in der deutschen Demokratie wirklich den Kanzler stürzen. Das weiß auch Olaf Scholz. Deswegen ist sein Ampel-Bündnis derzeit zwar in wahrlich schwerer See unterwegs, doch in konkreter Gefahr ist es eben noch nicht. Denn im Parlament wackelt seine Kanzlermehrheit eben (noch) nicht.

Der gerade wiedergewählte CSU-Chef Markus Söder war jüngst eigens aus München nach Berlin gereist, um zu verkünden, dass die Union bereit sei, mit der SPD ein Notbündnis einzugehen, wenn denn der Bundeskanzler Liberale und Grüne aus der Regierung schmeißen würde. Doch indem er es aussprach, wurde alles Berliner Blasengeblubber über eine bevorstehende Große Koalition für Deutschland noch mehr zu Schaum, denn nie und nimmer würde sich Olaf Scholz auch noch gerade von Söder zur schwarz-roten Rochade auffordern lassen.