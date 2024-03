Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Volker Resing:

Die Bild-Zeitung hatte schon lange den etwas verpönten „Volks“-Begriff mit etwas ironischem Schaudern für sich wiederentdeckt und vereinnahmt. Nach dem „Volks“-Handy und dem „Volks“-Bier und hunderten anderer Produkte offeriert der „Volks“-Verlag Springer jetzt sogar die „Volks“-Wärmepumpe – und führt damit seine PR- und Merchandising-Kampagne sogar aus der vermeintlich rechten Ecke in die klimaneutrale Zukunft, anschlussfähig an alle Milieus und Zielgruppen. Durch Marketing wird „das Volk“ rehabilitiert. So ist „das Volk“ zum Kunden geworden und der Begriff selbst fast nur noch satirisch vorhanden.

Von „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ ist glücklicherweise nichts mehr übrig – und man möchte doch meinen, dass dies eine wunderbare Er-volks-geschichte sei. Aber, wen wundert es, der Volkssturm lugt schon um die Ecke: Die „Alternative für Deutschland“ (AfD) wünscht sich das wahre Volk zurück, vornehmlich ohne Eingewanderte, Vermischte und Eingebürgerte, „nicht nur sauber, sondern rein“ sozusagen. Was für ein schräges Volkstheater.