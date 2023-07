In der Politik geht es bekanntlich nie nur darum, was man sagt, sondern auch wie und wo man es sagt. Und vor allem ist entscheidend, wer etwas äußert. Wenn Friedrich Merz etwas sagt, dann wird es gefährlich. Das musste der CDU-Vorsitzende nach dem ZDF-Sommerinterview nun noch mal sehr drastisch selbst feststellen. Das Verhältnis der CDU zur AfD, der stärksten zur inzwischen in Umfragen zweitstärksten Kraft in Deutschland, ist kein Randthema, kein Sommerlochfüller wie die Löwin von Kleinmachnow, es ist der weiße Elefant, besser gesagt die Elefantenherde, in der politischen Arena schlechthin.

Doch zu dieser Gretchenfrage für die politische Zukunft Deutschlands äußert sich der der konservative Bundeskanzler in spe fast beiläufig, er plaudert locker mit ZDF-Journalist Theo Koll. Und es bleibt vor allem der Eindruck zurück, sein Statement war nicht vorbereitet, das Wording nicht vorgecheckt, vor allem hatte er intern in der Partei vorher mit keinem gesprochen.