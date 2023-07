Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, muss Unsägliches durchgemacht haben. „Bitte lieber Gott, mach dass das Deep Fake ist“, lautete sein Stoßgebet auf Twitter. Diesen Hilferuf hatte ausgerechnet Friedrich Merz ausgelöst. Der hat nämlich auf der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Kloster Andechs gesagt, die Union wolle die „Alternative für Deutschland – mit Substanz“ sein.

Man kann sich geschicktere Formulierungen vorstellen als diese, die bei einer Pressekonferenz gefallen ist. Denn schon das Wort Alternative ist aus Sicht politisch korrekter Menschen kein Wort mehr, das man in den Mund nehmen sollte, wenn man sich nicht fürchterlichen Verdächtigungen ausgesetzt sehen will. Nur gut, dass Merz nicht gesagt hat, „Wir sind überzeugte Demokraten“. So lautet nämlich der dritte Satz der Präambel zum Grundsatzprogramm der Rechtsaußenpartei. Dass an dieser Aussage erhebliche Zweifel angebracht sind, ist eine andere Sache.

Man fragt sich, was „irrer“ ist

Keine Zweifel lässt der adelige Grüne zu, wenn es darum geht, aus den Merz‘schen Äußerungen das Schlimmste herauszulesen. Nach seinem Hilferuf in Richtung Himmel legte er auf irdische, parteipolitische Art nach. „Wenn es sich die CDU gefallen lässt, von Friedrich Merz als ,AfD mit Substanz‘ bezeichnet zu werden, weiß ich auch nicht mehr weiter“, schrieb er ein paar Stunden später. „Dass die Union im Bund die breite Mitte preisgibt, um Rechtsdraußen irgendwelche ideologischen Verrücktheiten auszufechten, ist komplett irre.“



Da fragt man sich unwillkürlich, was „irrer“ ist: Dass Merz eine Formulierung wählte, die zum bewussten Falschverstehen einlädt. Oder dass der Grünen-Politiker daraus eine Staatsaffäre zu machen versucht. Die Merz-Formulierung von der „Alternative für Deutschland – mit Substanz“, beinhaltet nämlich den Vorwurf, dass die Partei von Weidel und Höcke ein Verein ohne Substanz sei. Eine „Alternative mit Substanz“ wäre logischerweise eine ganz andere Partei. Dass „mit Substanz“ und „ohne Substanz“ nicht dasselbe sein können, müsste dem Dr. jur. von Notz eigentlich geläufig sein.

Viel Aufregung im Nachhinein

Die Aufregung der üblichen Verdächtigen in den sogenannten sozialen Medien steht im Gegensatz zu dem, was die Merz-Aussage bei den in Kloster Andechs anwesenden Journalisten ausgelöst hatte – nämlich nichts. Der Spiegel, schnellem Merz-Bashing gewöhnlich nicht abgeneigt, schrieb dazu, „die vielen in Andechs anwesenden Journalistinnen und Journalisten (empfanden) die Merz-Aussage nicht als anstößig, die Sätze riefen keine Reaktionen im Publikum hervor. Aus dem Kontext des Statements wurde deutlich, dass Merz die Worte nicht gewählt hatte, um sich bei AfD-Wählern anzupreisen oder gar seine CDU mit der AfD zu vergleichen. Allerdings ließ die Äußerung auch andere Deutungen zu, wie die Aufregung im Nachhinein zeigt.“

In der Tat: „Wer sucht, der findet“, heißt es schon in der Bibel. Wer gar nach Skandalösem sucht, der kann sich ja immer noch etwas zurechtschneidern. Ob Konstantin von Notz eigentlich bewusst ist, dass selbst die Sozialdemokraten nicht dagegen gefeit sind, die Worte Alternative, für, und Deutschland zu verwenden? Im Wahljahr 2017 titelte das SPD-Organ „Vorwärts“ voller linker Begeisterung: „Warum Martin Schulz die echte Alternative für Deutschland ist“. Ob der Grüne auch schon damals die politische Mitte preisgegeben sah?



