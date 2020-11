Katja Mast sitzt seit 2005 für die SPD im Bundestag. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Frau Mast, nachdem das Parlament gestern über die Novelle des Infektionsschutzgesetzes beriet, haben Sie aus dem Bundestag getwittert, „eingeschleuste Personen“ hätten versucht, in die Büros einzelner Abgeordneter einzudringen und Abgeordnete an Abstimmungen zu hindern und zu Bedrängen. Was war da los?

Ich war schon im Plenum zum Infektionsschutzgesetz, da kommt eine Kollegin zu mir und sagt: „He, da draußen stehen Leute, die verfolgen Dich mit einer Handykamera.“ Während der Sitzung habe ich mitbekommen, dass sich auch Konstantin Kuhle von der FDP schon beschwert hatte. Von dem Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, habe ich dann erfahren, dass diese Leute auch schon im Büro meines Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich waren, der ja nicht da ist, weil er in Quarantäne ist. Abends erfuhr ich, dass Unbekannte auch bei Ralph Brinkhaus im Büro waren und Peter Altmaier gestalkt haben.

In den #Bundestag eingeschleuste Personen haben u.a. versucht in Büros einzelner Abgeordneter einzudringen. Ich bin fassungslos. Freigewählte Abgeordnete an Abstimmungen zu hindern u. zu bedrängen ist das Allerletzte. Das Ziel: Die Demokratie zersetzen. @spdde @spdbt #b1811

