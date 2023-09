Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Der bislang größte Erfolg des Bundeskanzlers ist vermutlich ein Begriff, den er in einer Bundestagsrede unmittelbar nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verwendete: „Zeitenwende“. CDU-Chef Friedrich Merz machte dem Kanzler in seiner heutigen Eröffnungsrede zur Generaldebatte im Bundestag – implizit – ein Kompliment dafür, indem er den Begriff mit der Bekräftigung „tatsächlich“ verwendete. Explizit allerdings war Merz’ Auftritt eine Generalkritik an der Bundesregierung und dem Kanzler – wie es sich für eine Generaldebatte in einem demokratischen Parlament geziemt.

Lange hat man darauf gewartet, dass mal wieder wie in den goldenen Jahren der CDU/CSU-Opposition der 1970er ein CDU-Fraktionsvorsitzender den regierenden Sozialdemokraten solche Worte entgegenschleudert: