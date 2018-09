Was natürlich deren gutes Recht ist, wobei die Forderung nach einem sofortigen Rücktritt der ganzen Chose vielleicht noch ein bisschen mehr Aplomb verliehen hätte. So bleiben dem Innenminister immerhin noch gut drei Wochen, um dem Wunsch seiner kulturaffinen Kritiker Folge zu leisten. Oder eben auch nicht. Denn eines ist jedenfalls sicher: Sollte er sein Amt tatsächlich aufgeben müssen, dann ganz bestimmt nicht wegen eines offenen Briefes, sondern eher wegen offener Rechnungen innerhalb seiner eigenen Partei. We shall see.