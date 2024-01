Vor dem Ostberliner „Kosmos“ in der Karl-Marx-Allee hat sich eine Schlange gebildet. Etwa 380 der 450 Auserwählten, die sich Mitglieder des „Bündnis Sahra Wagenknecht – für Vernunft und Gerechtigkeit“ nennen dürfen, warten am Samstagmorgen darauf, in die große Halle des ehemaligen Kinos gelassen zu werden. An der Seite hat sich eine Handvoll Demonstranten hinter einem „Free Assange“-Banner versammelt. „Aber da sind wir doch dafür“ raunt ein älterer Herr mit sächsischem Dialekt seinem Nachbar zu. Dass affirmative Demonstrationen gerade en vogue sind, ist scheinbar an ihm vorbeigegangen.

Die junge Partei, erst Anfang Januar gegründet, trifft sich an diesem Wochenende zu einem ersten Parteitag. Zu beschließen gibt es die Erweiterung des Parteivorstandes; bei der anschließenden Europawahlversammlung sollen die designierten Kandidaten für die Europawahl bestätigt werden. Der Zeitplan ist eng getaktet: An einem einzigen Tag soll so vollbracht werden, wozu jüngst die AfD zwei Wochenenden benötigte. Nicht zu Unrecht eilt der Neugründung der Ruf voraus, Fehler älterer Parteigründungen zu vermeiden. Man will nicht zu schnell wachsen – Karrieristen und Querulanten sollen draußen bleiben. Und setzt dabei auf straffe Organisation von oben, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.